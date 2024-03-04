Голикова: анонсированные Путиным нацпроекты запустят в 2024 и 2025 годах
По словам заместителя главы российского правительства, первым свою работу начнет нацпроект "Молодежь России"
04 марта 2024, 20:45, ИА Амител
Четыре из пяти национальных проектов, анонсированных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, будут запущены c 2025 года, а один – уже в текущем. Как сообщает ТАСС, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По словам заместителя главы российского правительства, первым свою работу начнет нацпроект "Молодежь России". Еще четыре нацпроекта – "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры" и "Экономика данных" – начнут работать с 1 января 2025 года.
Напомним, что 29 февраля Путин объявил о запуске в России пяти новых национальных проектов. Amic.ru рассказывал, в чем их суть и когда они начнут действовать.
20:51:00 04-03-2024
А там и до майских указов доберутся
05:53:54 05-03-2024
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что оплата труда должна отвечать принципам социальной справедливости и способствовать улучшению ситуации с кадровым обеспечением..
"Пилотный проект по внедрению новых систем оплаты труда медработников будет запущен уже в 2025 году. Новая система оплаты труда должна отвечать принципам социальной справедливости и способствовать улучшению ситуации с кадровым обеспечением системы здравоохранения", - сказал он.
Пилотный - это значит только в одной области ? Через годик ? Попробовать ?)))
Сколько, сколько там процентов чиновники выполнили "майских указов"
08:50:40 05-03-2024
А морда-то хитрая-хитрая...