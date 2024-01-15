Гололед и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 15 января
Метели в регионе сойдут на нет
15 января 2024, 06:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае 15 января ожидается порывистый ветер. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По краю температура воздуха составит -14...-19 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер западный, 7-12 м/с, местами по востоку порывы до 19 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от -17 до -19 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер западный, 7-12 м/с.
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