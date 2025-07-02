Голос эфира выбрал силу стиля. Радиоведущий тестирует новый Haval H7 от Автоцентра АНТ

Выразительный дизайн, 192 "лошади" под капотом, девять режимов вождения и умные ассистенты – рассказываем, что покорило Максима Конакова

02 июля 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFHHsYye

Максим Конаков и Haval H7 / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Ведущий на радио DFM ("ДиЭфЭм") Барнаул и Русском радио Максим Конаков привык быть в центре внимания. Его обаяние, харизма и безупречная дикция пленяют аудиторию в эфире. А его пленяют стильные автомобили, Максим – автообзорщик со стажем. В этот раз для тест-драйва он выбрал полноприводный кроссовер Haval H7 ("Хавейл Эйч 7"), который точно не останется незамеченным на дороге.

О том, как прошла поездка, читайте ниже. А если хотите самостоятельно проверить новенький пятиместный кроссовер в деле, приходите на тест-драйв в Автоцентр АНТ (единственный официальный дилер Haval Pro в Барнауле и Алтайском крае) по адресу Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа"). Цена Haval H7 начинается от 3 299 000 руб.

Сила, притягивающая взгляды

Первое, что цепляет в Haval H7 – его выразительная и брутальная внешность. Автомобиль будто смотрит на мир "из-под бровей" – такую ассоциацию вызывают светодиодные фары с характерным рисунком. Вместе с массивной решеткой радиатора и противотуманками, умеющими подсвечивать повороты, они создают образ уверенного и готового к любым вызовам "хищника". Динамику подчеркивает скошенная линия крыши, а брутальность – мощные колесные арки и неокрашенная юбка заднего бампера, намекающая на внедорожные таланты.

Выбрать можно из четырех стильных и глубоких оттенков: загадочного "Дымчатого жемчуга", строгого "Галактического черного", насыщенного "Благородного агата" или теплого "Терракотового сапфира".

"Подходишь к H7 – и сразу чувствуешь его мощь и основательность. Внушительный, масштабный. Очень крутое первое впечатление", – делится Максим Конаков.

Максим Конаков и Haval H7 / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Динамика и независимость

Под капотом Haval H7 – мотор на 192 лошадиные силы. Этой энергии хватает для уверенного старта с места и легкого набора скорости в потоке. Но истинная суть H7 раскрывается за пределами асфальта. Это настоящий "полноприводник": умная электронно-управляемая муфта распределяет тягу между осями, водителю доступно девять специализированных режимов движения – от комфортной езды по шоссе до покорения песка, грязи и снега. Ключевой козырь для настоящего бездорожья – механическая блокировка заднего дифференциала, помогающая выбраться из самой сложной ситуации вкупе с высоким клиренсом в 200 мм.

"Садишься за руль – и сразу нравится высота посадки. Отличный обзор, особенно после седана. Машина легко набирает ход, уверенно поворачивает и маневрирует, несмотря на габариты. Оценил и клиренс: спускался к пляжу по ухабистой дороге – машина впереди чиркнула днищем, а я проскочил, как по маслу", – продолжает радиоведущий.

Интеллект и предусмотрительность

Попадая в салон Haval H7, понимаешь, что мощь здесь сочетается с продуманным комфортом и технологиями. Дизайнеры явно ставили во главу угла эргономику, считает Максим. Крупные, понятные физические кнопки для управления климатом и основными функциями – то, что нужно на ухабистой дороге: не промахнешься и не надо отвлекаться на поиски в меню. Все под рукой. Чувствуется основательность в деталях: мощные ручки, удобные полки. Отделка салона выполнена из приятной на ощупь эко-кожи в деловом черном или изысканном терракотово-черном цветах.

Центр цифровой вселенной – огромный 14.6-дюймовый экран мультимедиа со встроенными сервисами "Яндекс Авто". Перед водителем – полностью цифровая приборная панель на 12.3 дюйма, а важнейшая информация о скорости и навигации дублируется прямо на лобовое стекло с помощью проекционного дисплея, помогая не отрывать взгляд от дороги.

Приятным открытием для Максима стал голосовой помощник.

"Очень удобная вещь. Достаточно четко сказать "включи кондиционер", "открой люк", "сделай музыку тише" – и система мгновенно и точно выполняет команду, управляя климатом, окнами, мультимедиа и люком. Без задержек и лагов. Удобно в дороге", – говорит он.Не менее впечатлил ассистент автономной парковки.

"Нажимаешь кнопку, подъезжаешь к месту – и он все делает сам, идеально и быстро. На встречу ехала машина, но Haval H7 ее заметил, разобрался, что нужно делать. Припарковался в полтора движения", – отмечает Максим.

Салон Haval H7 / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Всевидящее око и максимум безопасности

Haval H7 окружает водителя и пассажиров комплексом "умных" систем. Основа пассивной защиты – шесть подушек безопасности. Активные помощники работают на опережение: адаптивный круиз-контроль поддерживает дистанцию и скорость, система мониторинга слепых зон предупреждает о машинах, которых еще не видно водителю, ассистент движения в пробке берет на себя рутину в плотном потоке, а ассистент проезда перекрестков помогает избежать опасных ситуаций.

Панорамная камера 540° и режим "Прозрачный капот" позволяют видеть не только то, что вокруг автомобиля, но и что под ним – незаменимая функция при движении по камням, кочкам или при парковке у высокого бордюра. Дополнительно помогает маневрировать функция отображения угла поворота колес в реальном времени.

Уверенность, воплощенная в металле

Тест-драйв Haval H7 оставил у Максима Конакова только положительные эмоции.

"По городу ехали – динамично, резво. За его пределами – уверенно, проходимо. А эти умные помощники – парковка, голосовое управление – реально упрощают жизнь. Автомобиль эргономично продуман, вместительный, брутальный. Отлично подойдет тем, кто любит вести активный образ жизни и выделяться в потоке авто", – резюмирует радиоведущий.

Максим Конаков и Haval H7 / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Haval H7 – это не просто транспорт. Это инструмент для покорения дорог, городских и не очень, сочетающий мощный характер, современные технологии и продуманный комфорт, который дает ту самую уверенность за рулем.

Почувствуйте уверенность Haval H7 сами – запишитесь на тест-драйв в Автоцентр АНТ. Автомобиль доступен к покупке в кредит от 0,01%, рассрочку до трех лет и в Trade-in ("Трейд-ин").

Автоцентр АНТ – единственный официальный дилер Haval Pro в Алтайском крае

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа")

Тел: +7 (3852) 29-00-29

Режим работы: пн-пт – 08:00-19:00, сб-вс – 09:00-17:00

Сайт: ant-havalpro.ru

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