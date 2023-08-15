Голосовой робот МегаФона поможет РЖД в подборе персонала

Он всегда обращается к кандидату по имени – и около 90% собеседников не отличают в процессе диалога робота от человека

15 августа 2023, 10:05, ИА Амител LjN8Jyj4E

Девушка и гаджеты / Фото: GaudiLab_Shutterstock

МегаФон предоставил "Российским железным дорогам" решение "Интеллектуальная обработка вызовов", которое позволяет передать искусственному интеллекту часть задач по подбору персонала. Цифровой рекрутер проводит первичное общение с потенциальными сотрудниками и способен освободить от рутинных задач HR*-специалистов.

Как работает сервис

Сервис МегаФона интегрируется с платформой управления подбором персонала "РЖД.Подбор", в которой содержится информация об открытых вакансиях. Система собирает отклики на них или выполняет поиск кандидатов по резюме. Голосовой робот МегаФона автоматически получает из "РЖД.Подбор" данные кандидата и совершает первичный звонок с предложением рассмотреть вакансию. Он рассказывает о должностных обязанностях, графике работы и других важных условиях.

Если кандидат подтверждает, что вакансия ему интересна и подходят условия, голосовой робот МегаФона переводит звонок на сотрудника службы персонала РЖД, который назначает дату и время очного собеседования.

Голосовой робот, созданный на основе искусственного интеллекта, начинает общение по заранее разработанным сценариям, но подстраивается и обучается в процессе диалога.

Как его оценивают?

"В месяц голосовой робот совершает более 8000 звонков. Этот инструмент позволил нам снизить нагрузку на HR-специалистов и сократить время первичной коммуникации с кандидатом. Также мы видим, что робот существенно повышает конверсию кандидатов, записанных на интервью", – отметил начальник департамента управления персоналом РЖД Сергей Саратов.

По словам директора по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Натальи Талдыкиной, с развитием технологий искусственный интеллект может брать на себя более широкие задачи, чем просто кол-центры, освобождая сотрудников от сложных рутинных операций.

"Робот будет полезен не только бизнесу – он может охватить большую аудиторию, чем сотрудники HR-подразделения, – но и самим соискателям. Голосовой ассистент предоставляет кандидатам информацию о вакансии в выверенных и точных формулировках, что удобно для восприятия, способен ответить на вопросы и поддержать разговор, и мы уверены, что такое решение будет востребовано", – подчеркнула Наталья Талдыкина.

* HR – ЭйчАр

ПАО "Мегафон"

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