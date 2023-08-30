Яркое астрономическое событие происходит довольно редко - раз в пару лет

30 августа 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

31 августа жители Земли смогут увидеть "Голубую Луну". Это любопытное для любителей астрономии небесное явление, которое происходит весьма редко - примерно раз в два года. К тому же в этот раз оно совпадает еще и с суперлунием, так что на самом деле мы увидим "Голубую Суперлуну".

А астрологи считают, что день будет обладать особой энергетикой.

Рассказываем, что такое "Голубая Луна", как её увидеть и представляет ли она опасность для людей.

1 Что такое "Голубая Луна"? "Голубой Луной" называют довольно редкое явление, когда в одном месяце происходит сразу два полнолуния. Дело в том, что между двумя полнолуниями проходит временной цикл ровно в 29,53 дня. Это меньше, чем средняя продолжительность месяца, поэтому за 2,7 года в календаре накапливается одно "лишнее" полнолуние. Таким образом, иногда в году происходит не 12, а 13 полных Лун, а лишнюю называют "Голубой".

2 Правда ли, что Луна будет голубой 31 августа? Нет. С внешним видом и цветом спутника Земли название этого явления никак не связано. Название "Голубая Луна произошло от английского выражения Once in a Blue Moon ("однажды под голубой Луной"), которым обозначают невероятно редкие явления. Так что название подчеркивает не красоту, а редкость этого события. Так, следующие "Голубые Луны" будут 19 августа 2024 года, 20 мая 2027 года и 24 августа 2029 года. Поскольку в 2023-м году "Голубая Луна" совпадает с Суперлунием (разница между этими событиями составит всего 9 часов 45 минут - сайт Московского планетария ), 31 августа мы просто увидим в небе очень большую и яркую Луну.

3 Как увидеть "Голубую Луну" 31 августа? Ничего особенного делать не нужно: достаточно просто найти на небе всем знакомую Луну. При этом наблюдение может быть затруднено из-за туч, поэтому лучше свериться с прогнозом погоды.

4 Чем "Голубая Луна" опасна по мнению астрологов? Астрологи считают, что из-за совпадения "Голубой Луны" и Суперлуния 31 августа будет обладать особенной энергетикой. По их словам, день принесет нам мощнейшую эмоциональную нестабильность. Из-за этого возможны внезапные ссоры и конфликты даже с самыми близкими. Причем вражда может разгореться из-за любой мелочи. При этом, если всё сделать правильно, день, наоборот, будет вам благоволить и принесет лишь положительные эмоции, уверяют эзотерики.

5 Что нельзя делать во время "Голубой Луны"? Астрологи советуют провести этот день очень осторожно. Например, не рекомендуется: садиться за руль

поддаваться на провокации

ругаться на детей

совершать необдуманные траты

осторожно обращаться с техникой

давать в долг