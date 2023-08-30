"Голубая Луна" в небе 31 августа. Что это за явление и как его увидеть?
Яркое астрономическое событие происходит довольно редко - раз в пару лет
30 августа 2023, 06:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
31 августа жители Земли смогут увидеть "Голубую Луну". Это любопытное для любителей астрономии небесное явление, которое происходит весьма редко - примерно раз в два года. К тому же в этот раз оно совпадает еще и с суперлунием, так что на самом деле мы увидим "Голубую Суперлуну".
А астрологи считают, что день будет обладать особой энергетикой.
Рассказываем, что такое "Голубая Луна", как её увидеть и представляет ли она опасность для людей.
1
Что такое "Голубая Луна"?
"Голубой Луной" называют довольно редкое явление, когда в одном месяце происходит сразу два полнолуния. Дело в том, что между двумя полнолуниями проходит временной цикл ровно в 29,53 дня. Это меньше, чем средняя продолжительность месяца, поэтому за 2,7 года в календаре накапливается одно "лишнее" полнолуние.
Таким образом, иногда в году происходит не 12, а 13 полных Лун, а лишнюю называют "Голубой".
2
Правда ли, что Луна будет голубой 31 августа?
Нет. С внешним видом и цветом спутника Земли название этого явления никак не связано. Название "Голубая Луна произошло от английского выражения Once in a Blue Moon ("однажды под голубой Луной"), которым обозначают невероятно редкие явления.
Так что название подчеркивает не красоту, а редкость этого события. Так, следующие "Голубые Луны" будут 19 августа 2024 года, 20 мая 2027 года и 24 августа 2029 года.
Поскольку в 2023-м году "Голубая Луна" совпадает с Суперлунием (разница между этими событиями составит всего 9 часов 45 минут - сайт Московского планетария), 31 августа мы просто увидим в небе очень большую и яркую Луну.
3
Как увидеть "Голубую Луну" 31 августа?
Ничего особенного делать не нужно: достаточно просто найти на небе всем знакомую Луну. При этом наблюдение может быть затруднено из-за туч, поэтому лучше свериться с прогнозом погоды.
4
Чем "Голубая Луна" опасна по мнению астрологов?
Астрологи считают, что из-за совпадения "Голубой Луны" и Суперлуния 31 августа будет обладать особенной энергетикой. По их словам, день принесет нам мощнейшую эмоциональную нестабильность. Из-за этого возможны внезапные ссоры и конфликты даже с самыми близкими. Причем вражда может разгореться из-за любой мелочи.
При этом, если всё сделать правильно, день, наоборот, будет вам благоволить и принесет лишь положительные эмоции, уверяют эзотерики.
5
Что нельзя делать во время "Голубой Луны"?
Астрологи советуют провести этот день очень осторожно. Например, не рекомендуется:
- садиться за руль
- поддаваться на провокации
- ругаться на детей
- совершать необдуманные траты
- осторожно обращаться с техникой
- давать в долг
6
Как привлечь удачу на "Голубую Луну" 31 августа 2023 года?
Эзотерики считают, что главное в этот день - позитивный настрой. Впрочем, есть еще и несколько ритуалов, которые рекомендуется делать для привлечения удачи в той или иной сфере. Также можно просто загадать желание, чтобы оно исполнилось благодаря "Голубой Луне".
В конце концов, можно не задумываться над мистическими вопросами, а просто полюбоваться красивой Луной и спокойно дальше.
08:42:46 30-08-2023
Вроде уже каждый месяц объявляют голубую луну.
13:04:33 30-08-2023
Голубая луна всему виной,все вокруге говорили. Этой страной любви, этой страной любви так ему и не простили. Голубая луна. Голубая луна. Как никто его любила. Голубая луна.
15:43:09 30-08-2023
Как ни странно, но единственное место, где можно увидеть по-настоящему голубую Луну- обложка пластинки Джона Майкла Осборна (Ozzy Osbourne) 1983 года "Bark at the Moon"...