Гора Белуха вошла в топ "мест силы" России

Вершина Алтайских гор является священным местом для многих народов

30 января 2024, 17:35, ИА Амител

Гора Белуха / Источник фото: agentorange.ru

Гора Белуха Республики Алтай вошла в список семи главных "мест силы" в России. Как сообщает Newsler.ru, к такому выводу пришли эксперты туристического сервиса tutu.ru.

Как отметили составители топа, вершина Алтайских гор является священным местом для многих народов. Считается, что на ее склонах обитают духи, а сама гора служит входом в мистическую страну Шамбалу. Восхождение на нее требует хорошей физической подготовки. По поверьям, она не жалует тех, кто тревожит ее покой ради простого любопытства.

Также в список вошли гора Кольцо из Ставропольского края, Жуковлянские валуны из Кировской области, гора Неройка из Ханты-Мансийского автономного округа, Святой камень Алеутас в Оренбургской области, озеро Светлояр в Нижегородской области, а также Долина царей в Хакасии.