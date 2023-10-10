Горбольница Рубцовска получит 28 млн рублей на ремонт в стационарном корпусе
Средства из краевого бюджета пойдут на замену электросетей, установку резервного источника электроснабжения, монтаж современной системы вентиляции, замену систем водоснабжения и отопления
10 октября 2023, 19:01, ИА Амител
28 млн рублей получит Рубцовская горбольница № 2 на ремонт помещений отделения анестезиологии и реанимации. Об этом сообщает Минздрав Алтайского края на официальном сайте.
Средства из краевого бюджета пойдут на замену электросетей, установку резервного источника электроснабжения, монтаж современной системы вентиляции, замену систем водоснабжения и отопления. Ремонт позволит поддерживать оптимальный микроклимат в помещениях и создать комфортные условия пребывания.
Главврач больницы Андрей Мурыгин подчеркнул, что этот ремонт является важным для всех участников процесса оказания медицинской помощи – и пациентов, и сотрудников отделения.
Подрядчика уже определили. Он начнет работы с 14 октября.
19:33:47 10-10-2023
больше всех достается горбольнице №1, когда там что то будете делать