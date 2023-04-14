Горе люковое: "Росводоканал Барнаул" сообщает об опасности открытых колодцев

Что делать, если увидел повреждённый или открытый люк

14 апреля 2023, 14:36, ИА Амител 4CQwVszH9pSaKr3cjK6

Открытый люк / Фото: водоканал

В Барнауле много колодцев различного назначения – ливневой канализации, городских телефонных и тепловых сетей, а также других коммуникаций.

Только на обслуживании барнаульского водоканала находится около 60 тыс. колодцев. Сотрудники компании регулярно проводят обследование объектов, однако контролировать такое большое количество достаточно тяжело. Поэтому компания просит барнаульцев сообщать об открытых люках любым удобным для них способом.

Сделать это можно, позвонив по телефону 500-101. Или на сайте "Росводоканал Барнаул", нажав специальную кнопку "Увидел открытый люк? Сообщи!". Благодаря этому сервису информация быстро доходит до адресата, и специалисты компании оперативно устраняют проблему. Существуют и другие способы – написать личное сообщение в официальной группе водоканала во "ВКонтакте".

"Любой открытый или повреждённый люк несёт опасность – в него могут упасть люди, животные или провалиться машины. Поэтому мы регулярно просим жителей при обнаружении колодца без крышки сообщить об этом. Если колодец находится в ведении водоканала – мы оперативно восстановим крышку, если он относится к другой организации, то обеспечим ограждение и сообщим представителям компании, которая за него отвечает", – обратился к жителям краевой столицы и пригородных посёлков директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

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