Горэлектросеть напоминает о сроках передачи показаний до 25 числа

Барнаульская горэлектросеть рекомендует абонентам ежемесячно передавать показания приборов учёта до 25-го числа.

"Так, вам не начислят показания “по среднему”, и вы будете платить только за тот объём электроэнергии, который действительно потребили", – пояснили в БГЭС.