Горэлектросеть напоминает о сроках передачи показаний до 25 числа
Данные, поступившие 26 числа и позже, не войдут в квитанцию за май
22 мая 2023, 13:40, ИА Амител
Фото: pixabay
Барнаульская горэлектросеть рекомендует абонентам ежемесячно передавать показания приборов учёта до 25-го числа.
"Так, вам не начислят показания “по среднему”, и вы будете платить только за тот объём электроэнергии, который действительно потребили", – пояснили в БГЭС.
Все способы и правила передачи показаний смотрите в нашей инфографике.
20:14:33 22-05-2023
Подам показания в следующем месяце, и окажется, что теперь БГЭС мне должна. Как быть? Обращаться за компенсацией убытков и морального вреда?