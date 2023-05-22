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Горэлектросеть напоминает о сроках передачи показаний до 25 числа

Данные, поступившие 26 числа и позже, не войдут в квитанцию за май

22 мая 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Барнаульская горэлектросеть рекомендует абонентам ежемесячно передавать показания приборов учёта до 25-го числа.

"Так, вам не начислят показания “по среднему”, и вы будете платить только за тот объём электроэнергии, который действительно потребили", – пояснили в БГЭС.

Все способы и правила передачи показаний смотрите в нашей инфографике.

Барнаул инфографика БГЭС

Комментарии 1

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Гость

20:14:33 22-05-2023

Подам показания в следующем месяце, и окажется, что теперь БГЭС мне должна. Как быть? Обращаться за компенсацией убытков и морального вреда?

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