Горки, батуты, лабиринты. Amic.ru дарит сертификаты в город развлечений "Веселкино"
17 июня выберем четыре рандомных комментария и подарим сертификаты на целый день развлечений
10 июня 2025, 16:00, ИА Амител
Мы раньше только по телевизору видели горки, бассейны с шариками, многоэтажные лабиринты и батуты. И как здорово, что наши дети могут испытать столько удовольствий от новых игр в современных развлекательных центрах!
В честь начала летних каникул разыгрываем четыре сертификата на полный день в город развлечений "Веселкино"!
Чтобы поучаствовать, подпишитесь на наш Telegram-канал, а в комментариях к этому посту напишите вашу любимую игру из детства ("Резиночка", "Из круга вышибала"?) и любимую игру ваших детей.17 июня выберем четыре рандомных комментария и подарим сертификаты на целый день развлечений!
Участвовать могут жители Барнаула и пригорода – те, кому не составит труда приехать в город развлечений "Веселкино".
16:59:12 10-06-2025
а где это?
17:15:19 10-06-2025
после батутов куча детей в "травме" в Краевой больнице. Убирайте их к черту из парка
08:17:26 11-06-2025
Кто придумал такое название "Весёлкино"? Вы гриб "весёлка обыкновенная" видели? Ну так погуглите...