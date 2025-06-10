Горки, батуты, лабиринты. Amic.ru дарит сертификаты в город развлечений "Веселкино"

17 июня выберем четыре рандомных комментария и подарим сертификаты на целый день развлечений

10 июня 2025, 16:00, ИА Амител

Розыгрыш билетов / Изображение: amic.ru

Мы раньше только по телевизору видели горки, бассейны с шариками, многоэтажные лабиринты и батуты. И как здорово, что наши дети могут испытать столько удовольствий от новых игр в современных развлекательных центрах!

В честь начала летних каникул разыгрываем четыре сертификата на полный день в город развлечений "Веселкино"!

Чтобы поучаствовать, подпишитесь на наш Telegram-канал, а в комментариях к этому посту напишите вашу любимую игру из детства ("Резиночка", "Из круга вышибала"?) и любимую игру ваших детей.17 июня выберем четыре рандомных комментария и подарим сертификаты на целый день развлечений!

Участвовать могут жители Барнаула и пригорода – те, кому не составит труда приехать в город развлечений "Веселкино".