"Город гор". "Селфстроит" презентовал новый масштабный жилой проект в Горном Алтае

Там будет не только жилье, но и детские сады, школа, поликлиника и большой торговый центр

04 июня 2025, 07:50, ИА Амител erid: 2W5zFG7mV7N

Как будет выглядеть "Город гор" / Иллюстрация предоставлена застройщиком

Республика Алтай – особый регион, экологически чистый и один из самых перспективных в плане туризма. И в последние несколько лет его развитию, наконец, начали уделять достойное внимание: ремонтируют дороги, модернизируют аэропорт, возводят гостиницы. А еще здесь стали строить новое жилье, в чем республика особо остро нуждается. В понедельник, 2 июня, крупный алтайский девелопер "Селфстроит" объявил о старте реализации масштабного проекта "Город гор". Это не просто новое жилье, это целый небольшой город с инженерной и социальной инфраструктурой.

Любимый Горный

"Селфстроит" заходит в регион с большим уважением к традициям коренного народа. Весь проект сделан так, чтобы помочь развитию Алтая, не нарушая его самобытности и природной ценности. И даже презентация, куда пригласили около 300 гостей, прошла концептуально: начали не с проекта, а с выступления известного в регионе и за его пределами мастера горлового пения и мультиинструменталиста Добрыни Сатина. Он и его команда исполнили несколько песен на русском и алтайском языках о любимом Горном Алтае.

Любимым он становится сейчас и для всей России. В 2024 году регион посетили почти 3 млн человек, и турпоток растет. Как и вложения инвесторов и государства.

"Мы счастливы, что создаем такой масштабный, комфортный для жизни людей в единении с природой проект", – открыл презентацию владелец компании "Селфстроит" Владислав Шония.

Компания уже имеет опыт работы в регионе – квартал "Первогорье" и ЖК "Новый берег". Квартиры в этих домах разобрали очень быстро, что подтверждает высокую потребность региона в новом жилье.

Презентация "Города гор" в Барнауле / Фото: Евгений Самосюк

Город в городе

"Город гор" находится в самом центре жизни региона – между Маймой и Горно-Алтайском (формально он будет в Майме). Это жилой микрорайон площадью 83 гектара, где построят 87 зданий и сооружений для 14,5 тыс. жителей. Дома, школа, три детских сада, поликлиника, многофункциональный и физкультурно-оздоровительный центр, гостиничный комплекс, площадь для мероприятий, детские и спортивные площадки, автоцентр с таксопарком и каршерингом – по сути, это город в городе.

Здания – не более восьми этажей, в каждом – система "Умный дом" и соседский центр. Квартиры комфорт-, бизнес- и премиум-класса, то есть под разные возможности.

"Это проект для жизни, для туризма, для инвестиций", – подчеркнул руководитель отдела продаж компании Владислав Тюнин.

Как будет выглядеть "Город гор" / Иллюстрация предоставлена застройщиком

Выгодная инвестиция

Проект очень перспективный, уверены в "Селфстроит". Республика Алтай живет за счет туризма, поток приезжающих со всей страны стабильно растет. А после открытия обновленного аэропорта к 2028 году – и со всего мира.

"Город гор" расположен на перекрестке всех маршрутов, рядом с Чуйским трактом – дорогой, которая ведет в любую туристическую точку республики. До аэропорта – пять минут, до "Манжерока" и "Сибирской монеты" – полчаса", – сказал Владислав Тюнин.

Это значит, что всегда будет кому сдавать жилье, квартиры будут расти в цене. В пример Владислав Тюнин привел "Первогорье": в июле 2023 года "квадрат" стоил 90 тысяч рублей, сейчас – 171 тысяча. Да и в целом Горно-Алтайск – второй в стране по доходу на росте цены на недвижимость. Среднегодовая доходность составляет 24%, за последние пять лет стоимость квадратного метра в Республике Алтай выросла почти втрое. И это при том, что недвижимости в регионе мало, новой – почти нет. Более 80% жилья – частные дома, свыше 60% – деревянные, около 50% – были построены ранее 1995 года.

"Недвижимость, пожалуй, самое надежное вложение средств, потому что в цене она практически никогда не падает. Жилье покупают местные жители, доходы которых растут вслед за развитием экономики. Покупают или снимают строители и обслуживающий персонал, которые приезжают в регион работать. Покупают туристы и инвесторы", – подчеркнул Тюнин.

И квартиры в "Городе гор" уже покупают. Старт продаж объявили десять дней назад, и уже более 140 заявок, начались первые сделки. Около половины клиентов из других регионов: Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Новосибирска.

Работы на площадке начались: подготовлены котлованы под два корпуса. В первой очереди будет семь корпусов, во второй, которую запустят уже в текущем году, – еще восемь. Также в 2025-м начнут строительство многофункционального центра и первого детсада.

Стройка масштабная, для работ сюда привлекли крупного партнера – турецкую компанию "Фишт Констракш", которая строила олимпийский стадион "Фишт" в Сочи.

Феерично и комплексно

Президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина называет проект фееричным и уверена, что спрос на формат города в городе будет очень высоким.

"Много домов, своя инфраструктура и логистика – совершенно новый формат жилья, такого республика еще никогда не видела. Это интересно местным жителям для улучшения своих жилищных условий и сдачи в аренду, и мы уже видим отклик. Это интересно другим регионам, Алтай притягивает их своей природой, энергетикой, достопримечательностями и, конечно, горами", – отметила Ракина.

Она уверена, что время для реализации такого проекта сейчас отличное: растет туристический спрос, ситуация в Центральной России стимулирует жить и отдыхать в тихих, отдаленных районах. Да и семейная ипотека скоро станет доступна более широкому кругу лиц.

В целом риелторское сообщество высоко оценило проект. Как рассказали в беседе с amic.ru эксперты по продаже недвижимости, "Город гор" станет новым этапом развития рынка Алтая не только по уровню масштабности, но и за счет комплексности. И туристам, и местным жителям, и работникам в сфере туризма надо где-то жить. И скоро для них построят "Город гор".

Застройщик – ООО "Горный гектар", ИНН: 0400022915, проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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