"Город гор". "Селфстроит" презентовал новый масштабный жилой проект в Горном Алтае
Там будет не только жилье, но и детские сады, школа, поликлиника и большой торговый центр
04 июня 2025, 07:50, ИА Амител erid: 2W5zFG7mV7N
Республика Алтай – особый регион, экологически чистый и один из самых перспективных в плане туризма. И в последние несколько лет его развитию, наконец, начали уделять достойное внимание: ремонтируют дороги, модернизируют аэропорт, возводят гостиницы. А еще здесь стали строить новое жилье, в чем республика особо остро нуждается. В понедельник, 2 июня, крупный алтайский девелопер "Селфстроит" объявил о старте реализации масштабного проекта "Город гор". Это не просто новое жилье, это целый небольшой город с инженерной и социальной инфраструктурой.
Любимый Горный
"Селфстроит" заходит в регион с большим уважением к традициям коренного народа. Весь проект сделан так, чтобы помочь развитию Алтая, не нарушая его самобытности и природной ценности. И даже презентация, куда пригласили около 300 гостей, прошла концептуально: начали не с проекта, а с выступления известного в регионе и за его пределами мастера горлового пения и мультиинструменталиста Добрыни Сатина. Он и его команда исполнили несколько песен на русском и алтайском языках о любимом Горном Алтае.
Любимым он становится сейчас и для всей России. В 2024 году регион посетили почти 3 млн человек, и турпоток растет. Как и вложения инвесторов и государства.
"Мы счастливы, что создаем такой масштабный, комфортный для жизни людей в единении с природой проект", – открыл презентацию владелец компании "Селфстроит" Владислав Шония.
Компания уже имеет опыт работы в регионе – квартал "Первогорье" и ЖК "Новый берег". Квартиры в этих домах разобрали очень быстро, что подтверждает высокую потребность региона в новом жилье.
Город в городе
"Город гор" находится в самом центре жизни региона – между Маймой и Горно-Алтайском (формально он будет в Майме). Это жилой микрорайон площадью 83 гектара, где построят 87 зданий и сооружений для 14,5 тыс. жителей. Дома, школа, три детских сада, поликлиника, многофункциональный и физкультурно-оздоровительный центр, гостиничный комплекс, площадь для мероприятий, детские и спортивные площадки, автоцентр с таксопарком и каршерингом – по сути, это город в городе.
Здания – не более восьми этажей, в каждом – система "Умный дом" и соседский центр. Квартиры комфорт-, бизнес- и премиум-класса, то есть под разные возможности.
"Это проект для жизни, для туризма, для инвестиций", – подчеркнул руководитель отдела продаж компании Владислав Тюнин.
Выгодная инвестиция
Проект очень перспективный, уверены в "Селфстроит". Республика Алтай живет за счет туризма, поток приезжающих со всей страны стабильно растет. А после открытия обновленного аэропорта к 2028 году – и со всего мира.
"Город гор" расположен на перекрестке всех маршрутов, рядом с Чуйским трактом – дорогой, которая ведет в любую туристическую точку республики. До аэропорта – пять минут, до "Манжерока" и "Сибирской монеты" – полчаса", – сказал Владислав Тюнин.
Это значит, что всегда будет кому сдавать жилье, квартиры будут расти в цене. В пример Владислав Тюнин привел "Первогорье": в июле 2023 года "квадрат" стоил 90 тысяч рублей, сейчас – 171 тысяча. Да и в целом Горно-Алтайск – второй в стране по доходу на росте цены на недвижимость. Среднегодовая доходность составляет 24%, за последние пять лет стоимость квадратного метра в Республике Алтай выросла почти втрое. И это при том, что недвижимости в регионе мало, новой – почти нет. Более 80% жилья – частные дома, свыше 60% – деревянные, около 50% – были построены ранее 1995 года.
"Недвижимость, пожалуй, самое надежное вложение средств, потому что в цене она практически никогда не падает. Жилье покупают местные жители, доходы которых растут вслед за развитием экономики. Покупают или снимают строители и обслуживающий персонал, которые приезжают в регион работать. Покупают туристы и инвесторы", – подчеркнул Тюнин.
И квартиры в "Городе гор" уже покупают. Старт продаж объявили десять дней назад, и уже более 140 заявок, начались первые сделки. Около половины клиентов из других регионов: Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Новосибирска.
Работы на площадке начались: подготовлены котлованы под два корпуса. В первой очереди будет семь корпусов, во второй, которую запустят уже в текущем году, – еще восемь. Также в 2025-м начнут строительство многофункционального центра и первого детсада.
Стройка масштабная, для работ сюда привлекли крупного партнера – турецкую компанию "Фишт Констракш", которая строила олимпийский стадион "Фишт" в Сочи.
Феерично и комплексно
Президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина называет проект фееричным и уверена, что спрос на формат города в городе будет очень высоким.
"Много домов, своя инфраструктура и логистика – совершенно новый формат жилья, такого республика еще никогда не видела. Это интересно местным жителям для улучшения своих жилищных условий и сдачи в аренду, и мы уже видим отклик. Это интересно другим регионам, Алтай притягивает их своей природой, энергетикой, достопримечательностями и, конечно, горами", – отметила Ракина.
Она уверена, что время для реализации такого проекта сейчас отличное: растет туристический спрос, ситуация в Центральной России стимулирует жить и отдыхать в тихих, отдаленных районах. Да и семейная ипотека скоро станет доступна более широкому кругу лиц.
В целом риелторское сообщество высоко оценило проект. Как рассказали в беседе с amic.ru эксперты по продаже недвижимости, "Город гор" станет новым этапом развития рынка Алтая не только по уровню масштабности, но и за счет комплексности. И туристам, и местным жителям, и работникам в сфере туризма надо где-то жить. И скоро для них построят "Город гор".
Застройщик – ООО "Горный гектар", ИНН: 0400022915, проектная декларация на сайте наш.дом.рфРеклама
08:12:40 04-06-2025
прощай горный алтай ( ты был красив....пока человечество не загадило тебя и не стало продвигаться и расширяться в твою сторону *(....
08:46:17 04-06-2025
стоимость квадрата в РА более 200 тыс, вот и строят, в Барнео всего 150...
09:02:21 04-06-2025
Пусть строят. Майма это не Горный. Даже Манжерок еще не Горный. А настоящий и мой любимый Горный - это там куда можно дойти только ногами. Ну или Актру, куда обычная машина, к счастью, не доедет
09:06:01 04-06-2025
Хватит уже педалировать тему про "уважение к традициям коренного народа", особенно применительно к теме наживы, когда строят дома на продажу. Это во-первых цинично, а во-вторых ведет к сепаратизму. Алтайцев там как таковых в Горном Алтае меньшинство, большая часть именно русских. Всякие республики внутри страны нужно давно упразднить. Была Горно-Алтайская автономная область в рамках Алтайского края, вот к ней нужно и вернуться.
Ну и по теме строительства - строят так активно, что скоро природы за домами не увидишь. В плане налогов может и хорошо, в плане сохранения природы - катастрофа. Яркий пример горнолыжный курорт в Манжерке от Сбера. Озеро убили, орех чилим (между прочим эндемик) практически уничтожили. Все ради того, чтобы толстосумы из Москвы могли покататься на лыжах. Простому жителю Алтая этот курорт не по карману. Чувство такое, как будто аборигены продались за бусы белым колонизаторам. Вот тока аборигенов никто особо не спрашивал.
10:11:34 04-06-2025
ыть (09:06:01 04-06-2025) Хватит уже педалировать тему про "уважение к традициям корен... вот АК в тур.плане в объединении не просматривается. мы там только обузой будем.
тем более что там пошел какой-то непонятный передел - вчерашнее заседание правительства РА с Турчаком видали? потратьте полчаса - такое не часто увидите.
так что лучче АК уж чуток в сторонке пока постоять.