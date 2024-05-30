"Город профессий", забег и ценные призы ждут барнаульцев на Зеленом Марафоне 1 июня
А еще – веселая развлекательная программа для взрослых и детей
30 мая 2024, 14:05, ИА Амител erid: LjN8KHq2G
1 июня 2024 года в Барнауле на лыжной базе "Локомотив" (ул. Кутузова, 140) пройдет Зеленый Марафон, организованный Сбером. Это уже 11-й спортивно-благотворительный праздник для всей семьи, который в этом году состоится более чем в 60 городах России. В программе – много интересного, особенно для маленьких гостей.
В спортивной части мероприятия пройдут забеги на 4,2 км и детскую дистанцию, а также скандинавская ходьба. Победители получат призы и подарки от Сбера и партнеров: спорттовары, сертификаты на услуги и множество других полезных вещей. Главный приз в забеге на 4,2 км – велосипед. А все юные участники получат медали со СберКотом.
В этом году впервые в Барнауле для детей будет работать интерактивная площадка "Город профессий".
Ребята смогут познакомиться с профессиями:
- врача;
- полицейского;
- спасателя;
- автослесаря;
- повара;
- журналиста;
- мультипликатора;
- инкассатора и др.
О своем любимом деле им расскажут компании и организации города и края в формате мастер-классов, викторин, открытых уроков и других увлекательных активностей. Те дети, которые посетят много станций и будут хорошо учиться, получат памятные сувениры.
На сцене также пройдут конкурсы и викторины, а еще – спортивные батлы.
"Я признателен партнерам, которые активно поддержали нас в организации этой интерактивной локации. Программа получилась интересная, и я приглашаю всех на Зеленый Марафон, чтобы пробежать забег, присоединиться к благотворительной акции и просто хорошо отдохнуть всей семьей, с друзьями и коллегами", – говорит заместитель управляющего Алтайским отделением Сбера Сергей Скворцов.Доехать на площадку Зеленого Марафона можно будет на бесплатном трансфере:
- От Автоцентра АНТ (Павловский тракт, 251д) до лыжной базы "Локомотив" автобусы будут отправляться каждые полчаса с 10:00 до 12:00. Обратно до автоцентра можно будет уехать в 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:30, 14:30. Ориентир – волонтер с флагом Зеленого Марафона.
- От парковки напротив ТЦ "Поместье" (площадь Свободы, 6). На Зеленый Марафон отсюда пойдут рейсы в 09:30 и 11:30, обратно – в 10:30, 12:30. Ориентироваться нужно на волонтера с флагом Зеленого Марафона.
Начало праздника – в 10:00. Подробная программа размещена на сайте Зеленого Марафона.
По традиции Зеленый Марафон носит благотворительный характер. Все средства, собранные на площадках мероприятия, и взносы на благотворительной платформе СберВместе направят в благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" для организации специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.
Кроме того, каждый километр, который пробегут участники онлайн-забега 1 июня, Сбер приравняет к 100 рублям и направит на реализацию благотворительной акции "Мир открытых возможностей". Ее цель – оказание помощи в обучении и социальной адаптации детей с особенностями развития и детей-сирот.
Федеральный партнер Зеленого Марафона 2024 – СберСтрахование.
Возрастное ограничение 6+
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