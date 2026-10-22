Евгений Поваров из Троицкого района сравнил бензиновую и дизельную версии пикапа и оценил их комфорт, динамику и возможности на разных дорогах

22 октября 2026, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFJub14d

Changan Hunter Plus в Автоцентре АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Для жителей сел Алтайского края автомобиль — не просто средство передвижения, а часть повседневной работы. Особенно это заметно в сельском хозяйстве, где за один день можно проехать по проселочным дорогам, трассе и улицам города, а иногда и добираться до полей по непростому бездорожью. Поэтому к машине здесь предъявляют сразу несколько требований: проходимость и практичность должны сочетаться с комфортом и хорошей динамикой. Каким должен быть автомобиль для села, оценил глава крестьянско-фермерского хозяйства из Троицкого района Евгений Поваров во время тест-драйва Changan Hunter Plus ("Чанган Хантер Плюс") в Автоцентре АНТ в Барнауле. Он сразу протестировал две версии пикапа — с бензиновым и дизельным двигателями, прокатившись по городу, трассе и полю.

Внешность с запасом по размеру

Changan Hunter Plus — крупный пикап длиной 5350 мм, шириной до 1980 мм и колесной базой 3180 мм.

"Автомобиль не кажется слишком габаритным, здесь хорошее соотношение размера и функциональности", — сразу отметил Евгений Поваров.

Внешность Changan Hunter Plus подчеркивает его назначение. В комплектацию входят боковые подножки, рейлинги на крыше, хромированные элементы, светодиодная оптика и двухцветные легкосплавные диски R18. При этом дизайн не выглядит сугубо утилитарным — пикап рассчитан не только на работу, но и на обычные поездки по городу и трассе.

Для жителя села или фермера это особенно важно. Автомобиль может использоваться в течение одного дня сразу в нескольких сценариях: утром сделать дела в городе, затем отправиться по трассе, а после свернуть на грунтовку. Именно такую универсальность Евгений Поваров считает одним из преимуществ модели.

Еще одна практичная деталь — грузовой отсек размером 1600 × 1595 × 500 мм. Задние сиденья складываются в пропорции 40/60, а внутри салона предусмотрены дополнительные ниши и органайзеры. Поэтому Changan Hunter Plus можно использовать и для перевозки грузов, и как обычный автомобиль на каждый день.

Changan Hunter Plus в Автоцентре АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Салон рассчитан на повседневные поездки

Несмотря на рабочий характер модели, интерьер Changan Hunter Plus не является исключительно коммерческим автомобилем. Здесь установлены кресла с электрическими регулировками, подогрев передних сидений, руль с отделкой экокожей, а также климат-контроль с очисткой и ионизацией воздуха Forest Air ("Форест Эйр").

На центральной панели расположен сенсорный экран диагональю 12,3 дюйма. Есть голосовое управление, синхронизация со смартфоном, Hands Free ("Хэндс фри") с шумоподавлением, блютус, USB и аудиосистема с шестью динамиками.

Во время тест-драйва Changan Hunter Plus Евгений Поваров отдельно обратил внимание на цифровое оснащение и обзорность. Для человека, который регулярно ездит в Барнаул по рабочим делам, это имеет практическое значение.

"Обзорность хорошая, навигация комфортная. И мне нравится интерьер: красивый, современный", — рассказал он.

Важна и организация пространства. У передних пассажиров есть подстаканники и места для мелочей, в дверях предусмотрены отсеки для бутылок, а под сиденьями второго ряда — дополнительные боксы. Для пассажиров сзади предусмотрены отдельный воздуховод и подсветка.

Changan Hunter Plus в Автоцентре АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Оснащение для города и бездорожья

Changan Hunter Plus получил полный привод, восьмиступенчатую автоматическую гидромеханическую коробку передач и системы помощи водителю. В их числе электронные помощники при подъеме и спуске, система контроля сцепления, круиз-контроль и адаптивный электроусилитель руля.

Для парковки и маневров предусмотрена система кругового обзора 360° HD. Есть задние датчики парковки с отображением расстояния до препятствия и звуковым сигналом. Машина приспособлена к сложным покрытиям, но не требует особого подхода при обычной эксплуатации.

Евгений Поваров обратил внимание и на динамику.

"Разгон достаточно динамичный. Сначала автомобиль немного кажется жестким, но все-таки это пикап, а не "легковушка", в груженом виде, я думаю, он раскроется максимально", — поделился впечатлениями фермер.

Такой отзыв хорошо показывает специфику пикапа для фермера. Это не легковой автомобиль, поэтому к его поведению водителю действительно требуется привыкнуть. Зато полный привод, клиренс и системы помощи позволяют использовать его там, где обычный городской автомобиль может оказаться менее удобным.

Changan Hunter Plus в Автоцентре АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Бензин или дизель — выбор под задачу

Changan Hunter Plus представлен с двумя вариантами силовой установки. Бензиновая версия имеет двухлитровый турбированный двигатель с непосредственным впрыском мощностью 226 л. с. и максимальным крутящим моментом 390 Нм. Дизельная версия оснащается четырехцилиндровым турбодизелем объемом 2,5 литра. Его мощность составляет 146 л. с., а максимальный крутящий момент — 400 Нм.

При этом характеристики двух двигателей задают разные сценарии использования. Бензиновый вариант делает акцент на мощности и динамике, что может быть удобно при частых поездках по городу и трассе. Дизель при меньшей мощности имеет больший крутящий момент и выходит на его максимальное значение уже с 1800 об/мин. Это особенно актуально при работе с грузом и движении по сложным покрытиям.

Дизельная версия также получила зависимую заднюю рессорную подвеску. Она рассчитана на работу с нагрузкой, а грузоподъемность автомобиля достигает 975 кг. Для пикапа, который используют не только для поездок, но и для хозяйственных задач, это важная характеристика.

Бензиновая модификация оснащена зависимой задней пружинной подвеской. Грузоподъемность этой версии составляет 875 кг. Обе машины имеют переднюю независимую рычажно-пружинную подвеску с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Клиренс бензиновой версии Changan Hunter Plus составляет 240 мм, дизельной — 231 мм. Этого достаточно, чтобы уверенно перемещаться по грунтовым дорогам, подъездам к полям и другим участкам, где качество покрытия заметно отличается от городского.

По словам Евгения Поварова, разница между версиями не сводится к вопросу, какой двигатель лучше. Выбор скорее зависит от того, как именно владелец собирается использовать пикап. Один сценарий предполагает больше поездок по городу и трассе, другой — регулярную работу с грузом и движение по проселочным дорогам. Поэтому при выборе Changan Hunter Plus стоит учитывать не только мощность двигателя, но и предполагаемые условия эксплуатации, нагрузку и характер поездок.

Changan Hunter Plus в Автоцентре АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Безопасность в городе и за его пределами

Набор систем безопасности Changan Hunter Plus рассчитан на разные дорожные ситуации. В автомобиле установлены ABS, электронная система курсовой устойчивости ESP, электронное распределение тормозных усилий EBD, система помощи при экстренном торможении BA и контроль сцепления TCS.

За безопасность водителя и пассажиров отвечают фронтальные и боковые подушки безопасности, трехточечные ремни и крепления "Изофикс" для детских кресел второго ряда.

Есть и электронные помощники, которые особенно полезны в повседневном движении. Система предупреждает о сходе с полосы, напоминает о непристегнутом ремне и контролирует давление в шинах. При экстренном торможении водители сзади получают дополнительное предупреждение двойной вспышкой стоп-сигналов.

Евгений Поваров оценил автомобиль именно с позиции реальной эксплуатации, а не только характеристик на бумаге. Для него важно, чтобы рабочая машина оставалась удобной и за пределами хозяйства.

"Этот автомобиль стоит своих денег. Он понятный в использовании, довольно вместительный, уверенно себя чувствует в городском ритме, на трассе и на бездорожье. У меня есть знакомые, которые ездят на Changan Hunter, и отзывы положительные", — считает Евгений Поваров.

Changan Hunter Plus — автомобиль с понятным набором возможностей: полный привод, высокий клиренс, грузовая платформа и разные варианты двигателей сочетаются с оснащением, которое пригодится в городе. Поэтому его сценарий не ограничивается полем, лесом или строительной площадкой.

Познакомиться с пикапом и провести собственный тест-драйв можно в Автоцентре АНТ в Барнауле. Там же можно уточнить комплектацию, актуальную цену и купить Changan Hunter Plus.

Автоцентр АНТ

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