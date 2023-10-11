Горячую воду и отопление отключили в 28 домах в Барнауле

Ограничение продлится до 22:00

11 октября 2023, 10:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 11 октября на весь день отключат отопление и горячую воду в 28 домах Железнодорожного района, сообщили в СГК.

Ограничение вводят в связи с заменой участка трубопровода на улице Телефонной. Оно продлится с 10:00 до 22:00 и затронет следующие адреса: