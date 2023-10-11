Горячую воду и отопление отключили в 28 домах в Барнауле
Ограничение продлится до 22:00
11 октября 2023, 10:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле 11 октября на весь день отключат отопление и горячую воду в 28 домах Железнодорожного района, сообщили в СГК.
Ограничение вводят в связи с заменой участка трубопровода на улице Телефонной. Оно продлится с 10:00 до 22:00 и затронет следующие адреса:
10:39:23 11-10-2023
Повезло, сегодня 23 градуса на улице, у меня вчера весь день был открыт балкон и окно и то жарко.
14:11:03 11-10-2023
Гость (10:39:23 11-10-2023) Повезло, сегодня 23 градуса на улице, у меня вчера весь день... И ОТОПЛЕНИЕ ПРЁТ)))))))))))))))))))))))))))))))) МАРАЗМ крепчает!
11:53:56 11-10-2023
каво они всё лето делали!?! отключали-отключали летом!.. что бы осенью опять отключать!? капец!
14:11:29 11-10-2023
Гость (11:53:56 11-10-2023) каво они всё лето делали!?! отключали-отключали летом!.. что... всё как всегда - ничего нового!