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Горячую воду и отопление отключили в 28 домах в Барнауле

Ограничение продлится до 22:00

11 октября 2023, 10:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле 11 октября на весь день отключат отопление и горячую воду в 28 домах Железнодорожного района, сообщили в СГК.

Ограничение вводят в связи с заменой участка трубопровода на улице Телефонной. Оно продлится с 10:00 до 22:00 и затронет следующие адреса:

Барнаул Отключения горячей воды отопление

Комментарии 4

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Гость

10:39:23 11-10-2023

Повезло, сегодня 23 градуса на улице, у меня вчера весь день был открыт балкон и окно и то жарко.

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Гость

14:11:03 11-10-2023

Гость (10:39:23 11-10-2023) Повезло, сегодня 23 градуса на улице, у меня вчера весь день... И ОТОПЛЕНИЕ ПРЁТ)))))))))))))))))))))))))))))))) МАРАЗМ крепчает!

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Гость

11:53:56 11-10-2023

каво они всё лето делали!?! отключали-отключали летом!.. что бы осенью опять отключать!? капец!

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Гость

14:11:29 11-10-2023

Гость (11:53:56 11-10-2023) каво они всё лето делали!?! отключали-отключали летом!.. что... всё как всегда - ничего нового!

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