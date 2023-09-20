Горячую воду отключат на нескольких улицах в Барнауле

Энергетики отметили, что из-за объема работ им потребуется больше времени на ремонт

20 сентября 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Горячую воду отключат для потребителей на улицах Взлетной, Балтийской и Георгия Исакова в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Из-за ремонтных работ по этим адресам воду жителям Барнаула отключат до 20 часов.

Также ведутся работы на улице Папанинцев. Специалисты отметили, что здесь потребуется больше времени на устранение проблем, поэтому отключение воды продлится завтра.

Список адресов, попавших под отключение, ниже.



