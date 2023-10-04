Горячую воду отключат в центре Барнаула 4 октября

Отключение продлится с 10 часов утра до 10 часов вечера

04 октября 2023, 07:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В центре Барнаула 4 октября отключат горячую воду. Об этом рассказали в пресс-службе СГК.

Перекладку участка на ул. Молодежной энергетики завершили, но теперь им необходимо провести врезку обновленного участка в теплосеть. Для этого подачу горячей воды ограничат с 10 часов утра до 10 часов вечера.

К концу недели на участке, где проводился ремонт, планируют начать восстановление благоустройства.



Под отключение попадают следующие адреса: