Горячую воду отключили в 29 барнаульских домах из-за аварии

Отключение продлится до 23 часов

02 октября 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: pxhre.com

До 23 часов в Барнауле отключили горячую воду для жителей 29 домов. Об этом рассказали в пресс-службе СГК.

Ограничение подачи ресурса связано с повреждением на теплосети по ул. 9 Мая, 2. На месте работают две бригады и пять единиц техники.

Под отключения попадают следующие дома: по улице Калинина – № 10, 12, 14; на Сизова – № 26а, 22, 22а, 24а, 28, 26; по улице Профинтерна – № 52, 38, 38а, 40, 40а, 42, 42а, 44, 44а, 44б, 46, 46а, 48, 50.

На улице 9 Мая горячей воды не будет в домах под номерами 3, 3а, 5, 7а, 6, 7, 9, 10. Также воду отключат для жителей домов № 99а, 103, 107, 109, 130 на проспекте Комсомольском.