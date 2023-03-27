Госархив впервые опубликовал фотографии с места гибели Юрия Гагарина

На кадрах – фрагменты обшивки и остатки фюзеляжа самолёта

27 марта 2023, 20:47, ИА Амител









Фото: РГАНТД

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) впервые опубликовал снимки с места гибели первого в истории человечества космонавта Юрия Гагарина.

На кадрах опубликованы фрагменты обшивки и останки фюзеляжа самолёта.

Напомним, что Гагарин погиб 27 марта 1968 года, всего лишь через 2,5 недели после своего 34-летия. Совершая очередной плановый полёт на самолёте МиГ-15УТИ, на борту которого также был полковник Владимир Серёгин, Юрий Гагарин разбился вблизи деревни Новосёлово Владимирской области. Оба лётчика погибли. Урны с прахом Гагарина и Серёгина были захоронены в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве.

Что известно о гибели космонавта № 1 через 55 лет после смерти – читайте в материале amic.ru.