Госавтоинспекция Барнаула предупреждает горожан об опасном виде зимнего отдыха

Катание на "ватрушках" и санках, привязанных к автомобилю, может иметь необратимые последствия для жизни и здоровья

31 декабря 2024, 13:05, ИА Амител

Работа Госавтоинспекции на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

Сотрудники Госавтоинспекции Барнаула предупреждают жителей города об опасности катания на "ватрушках", санках и прочих приспособлениях, прикрепленных к автомобилям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Госавтоинспекция Барнаула напоминает: привязывать трос тюбингов к машине для катания детей категорически запрещено! Тюбинги могут развивать скорость до 80 км/ч. Несущаяся скорость "плюшки" неуправляема, при этом никакого тормозного устройства у нее нет. При торможении или повороте автомобиля прицепленный к нему тюбинг способен залететь под автомобильные колеса, а находящийся на нем человек может получить смертельные травмы", – подчеркивают правоохранители.

Также привязанный к автомобилю тюбинг зачастую вылетает на встречную полосу, где может попасть под автомобиль.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали о ДТП с тюбингом, произошедшем накануне. Вечером 30 декабря на ул. Московской в Барнауле 17-летний водитель ехал на автомобиле Volkswagen Tiguan, не имея при этом водительских прав. К машине был привязан тюбинг, в котором находились двое 17-летних парней. Юноша не справился с управлением авто и врезался в дерево. В результате ДТП подростки, ехавшие в тюбинге, получили значительные телесные повреждения. Их госпитализировали в городскую больницу № 1.

В отношении водителя Volkswagen составлен административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством, водителем не имеющим права управления"