Госавтоинспекция Барнаула предупреждает горожан об опасном виде зимнего отдыха
Катание на "ватрушках" и санках, привязанных к автомобилю, может иметь необратимые последствия для жизни и здоровья
31 декабря 2024, 13:05, ИА Амител
Сотрудники Госавтоинспекции Барнаула предупреждают жителей города об опасности катания на "ватрушках", санках и прочих приспособлениях, прикрепленных к автомобилям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Госавтоинспекция Барнаула напоминает: привязывать трос тюбингов к машине для катания детей категорически запрещено! Тюбинги могут развивать скорость до 80 км/ч. Несущаяся скорость "плюшки" неуправляема, при этом никакого тормозного устройства у нее нет. При торможении или повороте автомобиля прицепленный к нему тюбинг способен залететь под автомобильные колеса, а находящийся на нем человек может получить смертельные травмы", – подчеркивают правоохранители.
Также привязанный к автомобилю тюбинг зачастую вылетает на встречную полосу, где может попасть под автомобиль.
Сотрудники Госавтоинспекции рассказали о ДТП с тюбингом, произошедшем накануне. Вечером 30 декабря на ул. Московской в Барнауле 17-летний водитель ехал на автомобиле Volkswagen Tiguan, не имея при этом водительских прав. К машине был привязан тюбинг, в котором находились двое 17-летних парней. Юноша не справился с управлением авто и врезался в дерево. В результате ДТП подростки, ехавшие в тюбинге, получили значительные телесные повреждения. Их госпитализировали в городскую больницу № 1.
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"Госавтоинспекция Барнаула напоминает о строгом соблюдении транспортной дисциплины. Пренебрегая правилами дорожного движения, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и здоровье и жизни окружающих вас людей", – напомнили в ведомстве.
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