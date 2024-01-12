Госдеп призвал Иран освободить нефтяной танкер St Nikolas
Захват судна назвали незаконным, подчеркнув, что действия Тегерана направлены на "подрыв международной торговли"
12 января 2024, 08:45, ИА Амител
Соединенные Штаты призывают Иран незамедлительно освободить нефтяной танкер St Nikolas и его команду. Как сообщает ТАСС, об этом в ходе брифинга заявил замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Патель.
Напомним, что Иран осуществил захват танкера St Nikolas, связанного с греческой судоходной компанией Empire Navigation, в состав экипажа которого входят капитан-грек и 18 моряков-филиппинцев. Танкер использовали для перевозок находящейся под международными санкциями иранской нефти и был конфискован и оштрафован США.
Патель заявил, что правительство Ирана должно освободить корабль и его команду. Он назвал захват судна незаконным, подчеркнув, что действия Тегерана направлены на "подрыв международной торговли".
Вместе с тем замглавы пресс-службы не дал ясного ответа на вопрос о том, какие действия США и союзники могут предпринять. По его словам, Госдеп продолжает консультации с партнерами в регионе о возможных шагах, которые помогут привлечь Иран к ответственности.
08:55:35 12-01-2024
Может начнут Иран бомбить?
09:01:41 12-01-2024
США уже в Йемене спецоперацию начали, а тут Иран. Возможен Тайвань. Еще Украина. Серьезный гегемон
09:07:50 12-01-2024
Гость (09:01:41 12-01-2024) США уже в Йемене спецоперацию начали, а тут Иран. Возможен Т... Пиндосы ещё грудью встанут на защиту Южной Кореи.
00:41:28 13-01-2024
Гость (09:07:50 12-01-2024) Пиндосы ещё грудью встанут на защиту Южной Кореи.... Уже вроде встали. Что там с авианосцем Эйзенхауэр? На фото весь в дыму, если конечно это не подделка.
09:06:32 12-01-2024
Безобразие?! Разве пиндосы этот танкер для того грабанули,чтобы хозяин его назад вернул!?Это переходит всяческие границы.Гадом буду,век воли не видать!!!
09:16:47 12-01-2024
Сами санкции наложили, сами их исполнили. Теперь получили ответочку. Причем здесь международное право и торговля? Два гопника.
09:16:53 12-01-2024
а ничего что это бывший иранский танкер, который полгода назад амеры подрезали?
09:24:35 12-01-2024
Гость (09:16:47 12-01-2024) Сами санкции наложили, сами их исполнили. Теперь получили от... Два гопника -- так гопник один, кто отжал. А второй вернул. Он правоохранитель