Госдума обязала банки возвращать гражданам похищенные с их счетов средства

Банки обяжут проверять поступление денег на признаки мошенничества, а также возвращать гражданам средства, если операции совершались без их согласия

12 июля 2023, 07:02, ИА Амител

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Госдума приняла сразу в двух чтениях закон, который совершенствует механизм противодействия хищению денежных средств ("антифрод") со счетов в банках в качестве превентивной меры против мошенников. Как сообщает ТАСС, банки обяжут проверять поступление денег на признаки мошенничества, а также возвращать гражданам средства, если операции совершались без их согласия.

Так, закон обязывает финансовые организации возвращать физлицам суммы перевода или увеличивать остаток денежных средств в полном объеме в случае, если этот оператор получил от ЦБ информацию, указывающую на операцию без согласия клиента, и исполнил распоряжение клиента в нарушение требований по противодействию переводам средств без согласия клиента. Сроки возмещения суммы такой операции – 30 дней после получения заявления клиента – физлица о возмещении суммы операции, а в случае трансграничного перевода денежных средств – в течение 60 дней. Исключения коснутся тех случаев, когда оператор по переводу денежных средств докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа.

Для улучшения действующих механизмов "антифрода" предлагается обязать не только банк плательщика (как это установлено сейчас), но и банк получателя средств проводить "антифрод", то есть проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, которую ведет ЦБ.

Результаты проведенного "антифрода" банк получателя средств должен направить в банк плательщика, если это предусмотрено правилами платежной системы, в рамках которой осуществляется перевод денежных средств, а банк плательщика должен использовать эту информацию при принятии решения о выявлении признаков перевода денежных средств без согласия клиента.

Кроме того, в связи с тем, что у граждан похищают денежные средства чаще всего методами социальной инженерии, при которой лицо самостоятельно переводит деньги мошеннику, предлагается предоставить банкам право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие клиента.

Речь идет о случаях, если оператор по переводу денежных средств получил от Банка России информацию, содержащуюся в базе данных, о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, указывающую на операцию без такого согласия.

Также у банка-получателя появляется право приостанавливать использование клиентом электронного средства платежа, который находится в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.

Согласно документу, предусматривается отключение дистанционного обслуживания банком мошенника при наличии информации от МВД о возбужденном уголовном деле либо записи в книге учета состава преступлений. Такая информация будет транслироваться всем кредитным организациям, и они в обязательном порядке будут отключать электронные средства платежа, пояснил ранее глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

ЦБ будет распространять информацию о счетах, используемых мошенниками, в рамках информационного обмена между кредитными организациями, в том числе эту информацию будет получать и банк-отправитель денежных средств. Таким образом, банк-отправитель будет получать информацию о том, что денежные средства переводятся на счет, который используется злоумышленниками – если банк-отправитель, несмотря на это, осуществит перевод, то будет обязан возместить клиенту все средства в полном объеме.