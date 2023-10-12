Госдума одобрила отказ от уведомления Совета Европы о военном положении

Проекты поправок внес на рассмотрение президент России Владимир Путин в начале августа

12 октября 2023, 21:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госдума приняла поправки, согласно которым Россия не будет уведомлять Совет Европы о введении или отмене военного или чрезвычайного положения. В Telegram-канале Госдумы сообщили, что эти изменения связаны с прекращением участия России в Совете Европы.

Напомним, что в ст. 37 закона "О чрезвычайном положении" говорится, что при его введении РФ в течение трех дней уведомляет генсеков ООН и Совета Европы "о временных ограничениях прав и свобод граждан, составляющих отступления от обязательств по указанным международным договорам, об объеме этих отступлений и о причинах принятия такого решения".

Из статьи поправки исключают упоминание генсека Совета Европы и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Проекты поправок внес президент России Владимир Путин в начале августа. Представителем при рассмотрении законопроекта он назначил заместителя главы МИД РФ Александра Грушко.

Теперь законопроект должен одобрить Совфед, а после подписать сам Путин.