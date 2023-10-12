Госдума одобрила отказ от уведомления Совета Европы о военном положении
Проекты поправок внес на рассмотрение президент России Владимир Путин в начале августа
12 октября 2023, 21:00, ИА Амител
Госдума приняла поправки, согласно которым Россия не будет уведомлять Совет Европы о введении или отмене военного или чрезвычайного положения. В Telegram-канале Госдумы сообщили, что эти изменения связаны с прекращением участия России в Совете Европы.
Напомним, что в ст. 37 закона "О чрезвычайном положении" говорится, что при его введении РФ в течение трех дней уведомляет генсеков ООН и Совета Европы "о временных ограничениях прав и свобод граждан, составляющих отступления от обязательств по указанным международным договорам, об объеме этих отступлений и о причинах принятия такого решения".
Из статьи поправки исключают упоминание генсека Совета Европы и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Проекты поправок внес президент России Владимир Путин в начале августа. Представителем при рассмотрении законопроекта он назначил заместителя главы МИД РФ Александра Грушко.
Теперь законопроект должен одобрить Совфед, а после подписать сам Путин.
21:28:46 12-10-2023
А зачем нужен софед если он по любому одобрит ???
23:56:08 12-10-2023
Гость (21:28:46 12-10-2023) А зачем нужен софед если он по любому одобрит ???... А есть возражения? Или нет их? Если нет - тогда к чему сей перл?
06:51:40 13-10-2023
Гость (23:56:08 12-10-2023) А есть возражения? Или нет их? Если нет - тогда к чему сей п... Зачем тратить деньги налогоплательщиков на содержание людей, которые все одобряют? Дешевле их распустить, а деньги распределить между теми, кто реально работает - врачи, учителя...
07:25:21 13-10-2023
Ну логично