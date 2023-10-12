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Госдума одобрила отказ от уведомления Совета Европы о военном положении

Проекты поправок внес на рассмотрение президент России Владимир Путин в начале августа

12 октября 2023, 21:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Госдума приняла поправки, согласно которым Россия не будет уведомлять Совет Европы о введении или отмене военного или чрезвычайного положения. В Telegram-канале Госдумы сообщили, что эти изменения связаны с прекращением участия России в Совете Европы.

Напомним, что в ст. 37 закона "О чрезвычайном положении" говорится, что при его введении РФ в течение трех дней уведомляет генсеков ООН и Совета Европы "о временных ограничениях прав и свобод граждан, составляющих отступления от обязательств по указанным международным договорам, об объеме этих отступлений и о причинах принятия такого решения".

Из статьи поправки исключают упоминание генсека Совета Европы и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Проекты поправок внес президент России Владимир Путин в начале августа. Представителем при рассмотрении законопроекта он назначил заместителя главы МИД РФ Александра Грушко.

Теперь законопроект должен одобрить Совфед, а после подписать сам Путин.

Политика Госдума

Комментарии 4

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Гость

21:28:46 12-10-2023

А зачем нужен софед если он по любому одобрит ???

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Гость

23:56:08 12-10-2023

Гость (21:28:46 12-10-2023) А зачем нужен софед если он по любому одобрит ???... А есть возражения? Или нет их? Если нет - тогда к чему сей перл?

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Гость

06:51:40 13-10-2023

Гость (23:56:08 12-10-2023) А есть возражения? Или нет их? Если нет - тогда к чему сей п... Зачем тратить деньги налогоплательщиков на содержание людей, которые все одобряют? Дешевле их распустить, а деньги распределить между теми, кто реально работает - врачи, учителя...

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Гость

07:25:21 13-10-2023

Ну логично

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