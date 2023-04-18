Госдума одобрила поправки о лишении гражданства за дискредитацию армии
Речь идёт об изменениях в законопроекте "О гражданстве", которые расширяют список обстоятельств для лишения приобретённого гражданства
18 апреля 2023, 18:35, ИА Амител
Госдума одобрила поправки о лишении гражданства за призывы к экстремизму и дискредитацию армии. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, депутаты приняли поправки к законопроекту "О гражданстве", которые расширяют список обстоятельств для лишения приобретённого гражданства России. Теперь в них входят новые преступления:
- совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности;
- дискредитация Вооружённых сил России;
- публичные призывы к нарушению территориальной целостности;
- публичные призывы к экстремизму;
- вооружённый мятеж;
- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;
- участие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации.
Также документ сокращает число требований по приёму в российское гражданство более чем для 20 категорий лиц и разрешает президенту корректировать список обстоятельств, которые дают право на упрощённое приобретение гражданства России.
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