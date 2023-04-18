Госдума одобрила поправки о лишении гражданства за дискредитацию армии

Речь идёт об изменениях в законопроекте "О гражданстве", которые расширяют список обстоятельств для лишения приобретённого гражданства

18 апреля 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госдума одобрила поправки о лишении гражданства за призывы к экстремизму и дискредитацию армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, депутаты приняли поправки к законопроекту "О гражданстве", которые расширяют список обстоятельств для лишения приобретённого гражданства России. Теперь в них входят новые преступления:

совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности;

дискредитация Вооружённых сил России;

публичные призывы к нарушению территориальной целостности;

публичные призывы к экстремизму;

вооружённый мятеж;

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;

участие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации.

Также документ сокращает число требований по приёму в российское гражданство более чем для 20 категорий лиц и разрешает президенту корректировать список обстоятельств, которые дают право на упрощённое приобретение гражданства России.