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Госдума одобрила поправки о лишении гражданства за дискредитацию армии

Речь идёт об изменениях в законопроекте "О гражданстве", которые расширяют список обстоятельств для лишения приобретённого гражданства

18 апреля 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Госдума одобрила поправки о лишении гражданства за призывы к экстремизму и дискредитацию армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, депутаты приняли поправки к законопроекту "О гражданстве", которые расширяют список обстоятельств для лишения приобретённого гражданства России. Теперь в них входят новые преступления:

  • совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности;
  • дискредитация Вооружённых сил России;
  • публичные призывы к нарушению территориальной целостности;
  • публичные призывы к экстремизму;
  • вооружённый мятеж;
  • посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;
  • участие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации.

Также документ сокращает число требований по приёму в российское гражданство более чем для 20 категорий лиц и разрешает президенту корректировать список обстоятельств, которые дают право на упрощённое приобретение гражданства России. 

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