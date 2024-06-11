Госдума одобрила законопроект о наказании за участие в нежелательных организациях

Как отметил депутат Чаплин, принятие законопроекта является важным шагом для обеспечения безопасности и суверенитета России

11 июня 2024, 21:35, ИА Амител

Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о наказании за участие в иностранных и международных организациях, признанных нежелательными в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предлагает исключить из ст. 20.33 КоАП РФ и 284.1 УК РФ слово "неправительственная". Согласно законопроекту, за участие в работе нежелательной организации человеку грозит штраф до 500 тысяч рублей, лишение свободы до четырех лет. За организацию деятельности подобной организации наказание составляет до шести лет лишения свободы.

Как отметил депутат Госдумы Никита Чаплин, принятие законопроекта является важным шагом для обеспечения безопасности и суверенитета России.

"Под большим давлением всегда находится самая эмоционально уязвимая категория граждан – это наша молодежь. Ребятам навязывают губительные идеологии и буквально насильно, используя угрозы, призывают совершать незаконные действия, которые часто приводят к трагическим последствиям", – заявил он.

Также Госдума приняла в первом чтении еще один законопроект. Он позволяет признавать нежелательными те организации, которые учредили иностранные государственные органы.