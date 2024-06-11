Госдума одобрила законопроект о наказании за участие в нежелательных организациях
Как отметил депутат Чаплин, принятие законопроекта является важным шагом для обеспечения безопасности и суверенитета России
11 июня 2024, 21:35, ИА Амител
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о наказании за участие в иностранных и международных организациях, признанных нежелательными в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ предлагает исключить из ст. 20.33 КоАП РФ и 284.1 УК РФ слово "неправительственная". Согласно законопроекту, за участие в работе нежелательной организации человеку грозит штраф до 500 тысяч рублей, лишение свободы до четырех лет. За организацию деятельности подобной организации наказание составляет до шести лет лишения свободы.
Как отметил депутат Госдумы Никита Чаплин, принятие законопроекта является важным шагом для обеспечения безопасности и суверенитета России.
"Под большим давлением всегда находится самая эмоционально уязвимая категория граждан – это наша молодежь. Ребятам навязывают губительные идеологии и буквально насильно, используя угрозы, призывают совершать незаконные действия, которые часто приводят к трагическим последствиям", – заявил он.
Также Госдума приняла в первом чтении еще один законопроект. Он позволяет признавать нежелательными те организации, которые учредили иностранные государственные органы.
23:00:26 11-06-2024
Демократия..а че
11:31:13 12-06-2024
Гость (23:00:26 11-06-2024) Демократия..а че ...
Вы в какой-то стране видели как ею управляет народ?Особо стоит отметить те страны,где политики больше всех употребляют слово "демократия".О ней хорошо сказал Бернард Шоу.
09:24:52 12-06-2024
К диаспорам этот закон относится, или так и будут своих мастурбеков отмазывать за всю ту дичь, что тут творят? Диаспоры и землячества тоже надо приравнять к таким организациям, нечего им тут делать.
09:49:40 12-06-2024
Коммунячьи секты давно пора признать экстремистскими. Партия КПРФ зарегистрирована как фирма США. Эта партия - инагент.
11:32:53 12-06-2024
Гость (09:49:40 12-06-2024) Коммунячьи секты давно пора признать экстремистскими. Партия...
Из буржуев будешь?Что-то тебя тревожит?
10:44:07 12-06-2024
К кто будет определять?
11:54:00 12-06-2024
Андрей (10:44:07 12-06-2024) К кто будет определять?... не задавайте глупых вопросов
14:57:59 12-06-2024
Чарли Чаплин был великим актером. Что в России с фамилией с такой фамилией одни клоуны?