Госдума планирует отклонить законопроект об ужесточении наказания за фейки
Авторы инициативы предлагали наказывать журналистов, но некоторых освобождать от ответственности
13 ноября 2023, 14:18, ИА Амител
Госдума планирует отклонить законопроект, который предлагает ужесточить ответственность для журналистов за распространение недостоверной информации. Об этом сообщает "Коммерсант".
Согласно действующим нормам, журналиста не могут привлечь к ответственности, если речь идет о цитировании СМИ, которое можно установить и привлечь к ответственности. Авторы изменений предлагали освобождать от ответственности только тех журналистов, которые работают в СМИ, где "главный редактор может быть установлен и привлечен к ответственности".
Как отмечает издание, в 2021 году Владимир Путин наложил на закон вето. Пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснял, что у президента остались вопросы к той части, "где речь идет об освобождении от ответственности".
15:37:30 13-11-2023
Когда правда под запретом, то естественно будут возникать домыслы, а как сказал Дьявол, вкусишим запретный плод, то у каждого будет свое мнение.
07:32:05 14-11-2023
Гость (15:37:30 13-11-2023) Когда правда под запретом, то естественно будут возникать до... А где сейчас правду говорят? В Хохляндии? Так там буквально этой осенью за несколько лайков в Одноклассниках пенсионерке 5 лет дали. В Европе, где только экологическая и ЛГБТ повестка, и где отменяют автора Гарри Поттера писательницу Роулинг за ее мнение, что женщиной может быть только человек с вагиной, а мужик никак не может быть женщиной? Может в США, где преследуют Трампа и трампистов за иное мнение по миграции, нацменьшинствам и ситуации в мире?
07:17:19 14-11-2023
Депутаты перекинулись? Может недовольны, что возникли проблемы с вывозом денег за бугор и хотят вернуть, как было?
07:33:59 14-11-2023
Гость (07:17:19 14-11-2023) Депутаты перекинулись? Может недовольны, что возникли пробле... А зачем сейчас депутатам деньги на Западе? Там и деньги им сейчас ни в банк положить, ни в магазине потратить, да и самим депутатам, которые на 90% в санкционных списках, на свободе гулять особо не дадут.