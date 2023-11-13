Госдума планирует отклонить законопроект об ужесточении наказания за фейки

Авторы инициативы предлагали наказывать журналистов, но некоторых освобождать от ответственности

13 ноября 2023, 14:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Госдума планирует отклонить законопроект, который предлагает ужесточить ответственность для журналистов за распространение недостоверной информации. Об этом сообщает "Коммерсант".

Согласно действующим нормам, журналиста не могут привлечь к ответственности, если речь идет о цитировании СМИ, которое можно установить и привлечь к ответственности. Авторы изменений предлагали освобождать от ответственности только тех журналистов, которые работают в СМИ, где "главный редактор может быть установлен и привлечен к ответственности".

Как отмечает издание, в 2021 году Владимир Путин наложил на закон вето. Пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснял, что у президента остались вопросы к той части, "где речь идет об освобождении от ответственности".