Госдума приняла пакет законов для борьбы с незаконной миграцией
Наказания за некоторые преступления стали жестче
29 октября 2024, 18:25, ИА Амител
Госдума приняла законопроект о лишении свободы до 15 лет за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает РИА Новости.
Авторами выступили Вячеслав Володин, Ирина Яровая, лидеры парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.
Предлагается дополнить статью 322.1 "Организация незаконной миграции" частью 3, отнеся к особо тяжким преступлениям организацию незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких преступлений. Наказание – лишение свободы от восьми до пятнадцати лет со штрафом от трех до пяти миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности до десяти лет.
Вводятся новые квалифицирующие признаки – совершение преступления с целью скрыть другое или облегчить его совершение, с использованием поддельных документов, с изъятием, сокрытием или уничтожением документов, удостоверяющих личность, и с использованием интернета.
Также предусматривается повышенная уголовная ответственность за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранных граждан и лиц без гражданства, а также за подделку, изготовление или оборот поддельных документов. За это будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет.
Как отмечал Володин, принятие инициатив будет способствовать противодействию незаконной миграции и ужесточению наказаний. В 2023 году из 879 осужденных по данной статье реальные сроки получили лишь 166 человек. Число выявленных преступлений за семь месяцев выросло в 2,8 раза – до 1414.
Также Володин подчеркивал, что за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранных граждан в 2023 году осуждены 8307 человек, из которых 8224 – это граждане РФ, помогавшие нелегальным мигрантам. За семь месяцев этого года число таких преступлений выросло на 14% – до 23 483 случаев. Выявлено 4,6 тысячи фактов подделки документов у мигрантов, что на 16,5% больше, чем в прошлом году.
Кроме того, Госдума приняла закон о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом.
20:27:58 29-10-2024
Какой частью тела кумекала Госдума, когда своим шаляй-валяйством допускала оккупацию страны хотя бы даже "законными" и попутно незаконными иммигрантами? Теперь вроде как протрезвела и с видом "белой и пушистой" (будто не сама же приложила руку к возникновению проблемы!) нисходит до осознания угрозы, исходящей от лавины гастарбайтеров...
04:51:09 30-10-2024
Работодатели должны делать заявку на количество рабочих. Платить за них налог, потому что ни один гастарбайтер их не платит. Никакой семьи. Разрешить банкам брать за перевод денежных средств в среднеазиатские страны налог. И почаще делать проверки по всем местам проживания. Иногда достаточно пообщаться с ними и понять кто сдал экзамены а кто купил.
07:27:32 30-10-2024
гость (04:51:09 30-10-2024) Работодатели должны делать заявку на количество рабочих. Пла... "Платить за них налог, потому что ни один гастарбайтер их не платит." БОЖЕ , какая мудрая мысль!!! А подскажите, пожалуйста, какой именно налог вы имеете ввиду?
10:14:38 30-10-2024
Гость (07:27:32 30-10-2024) "Платить за них налог, потому что ни один гастарбайтер их не... НДФЛ как минимум + медстрах.
10:43:44 30-10-2024
Гость (10:14:38 30-10-2024) НДФЛ как минимум + медстрах.... Так это и так обязанность работодателя. Вне зависимости от цвета глаз, волос и кожи его сотрудников
11:07:11 30-10-2024
Гость (07:27:32 30-10-2024) "Платить за них налог, потому что ни один гастарбайтер их не... За какие деньги к ним поедет скорая, пожарные, полиция. И вообще любую бюджетную услугу государства они тут с каких деньги будут получать, с российского бюджета? А схренали? Российский бюджет оплачивает оказание бюджетных услуг государством только российским гражданам. И то, хотелось бы лучше. А еще иностранцам, нафиг это надо?
07:33:22 30-10-2024
Работодатели должны делать заявку на количество рабочих
А куда подавать заявку? есть какое-то хранилище мигрантов? Прям представляю себе эту идиллию: Этакий стеллаж, где хранятся мигранты . Стеллаж с картотекой по возрасту, полу , профессии. Работодатель приходит и подает заявку: "мне нужен сварщик третьего разряда". Ему отвечают : "третий стеллаж, ячейка номер 2Б, получите , распишитесь."
10:00:24 30-10-2024
Еще и кормить, учить их в тюрьме. Домой всех, пусть возвращаются на свои деревья.