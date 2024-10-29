Госдума приняла пакет законов для борьбы с незаконной миграцией

Наказания за некоторые преступления стали жестче

29 октября 2024, 18:25, ИА Амител

Документы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1269391

Госдума приняла законопроект о лишении свободы до 15 лет за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами выступили Вячеслав Володин, Ирина Яровая, лидеры парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.

Предлагается дополнить статью 322.1 "Организация незаконной миграции" частью 3, отнеся к особо тяжким преступлениям организацию незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких преступлений. Наказание – лишение свободы от восьми до пятнадцати лет со штрафом от трех до пяти миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности до десяти лет.

Вводятся новые квалифицирующие признаки – совершение преступления с целью скрыть другое или облегчить его совершение, с использованием поддельных документов, с изъятием, сокрытием или уничтожением документов, удостоверяющих личность, и с использованием интернета.

Также предусматривается повышенная уголовная ответственность за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранных граждан и лиц без гражданства, а также за подделку, изготовление или оборот поддельных документов. За это будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет.

Как отмечал Володин, принятие инициатив будет способствовать противодействию незаконной миграции и ужесточению наказаний. В 2023 году из 879 осужденных по данной статье реальные сроки получили лишь 166 человек. Число выявленных преступлений за семь месяцев выросло в 2,8 раза – до 1414.

Также Володин подчеркивал, что за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранных граждан в 2023 году осуждены 8307 человек, из которых 8224 – это граждане РФ, помогавшие нелегальным мигрантам. За семь месяцев этого года число таких преступлений выросло на 14% – до 23 483 случаев. Выявлено 4,6 тысячи фактов подделки документов у мигрантов, что на 16,5% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, Госдума приняла закон о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом.