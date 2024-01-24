Госдума приняла в I чтении законопроект о конфискации имущества за фейки об армии РФ
Речь идет о расширении возможности применения конфискации — в перечень правонарушений хотят добавить восемь пунктов и статей УК РФ
24 января 2024, 21:35, ИА Амител
Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести в Уголовном кодексе РФ возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что речь идет о расширении возможности применения конфискации – в перечень правонарушений хотят добавить восемь пунктов и статей УК РФ. Среди них есть уголовные статьи, которые ввели в последние годы с целью защитить российских военных.
Помимо этого, предлагается также лишать нарушителей чинов, званий и госнаград.
23:25:39 24-01-2024
Кто бы сомневался
07:10:42 25-01-2024
Гость (23:25:39 24-01-2024) Кто бы сомневался ... Это касается тех деятелей «искусств», которые против СВО, но не против денег, которые они получают здесь. Именно эти средства и будут конфискованы.
09:42:32 25-01-2024
Украл миллиард - молодец, против власти - в тУрму.
09:52:37 25-01-2024
Гость (09:42:32 25-01-2024) Украл миллиард - молодец, против власти - в тУрму.... А против власти - не в тУрму когда было? При Советском Союзе не сажали? При царе-батюшке не сажали? Когда? А может США - самая демократичная в мире страна не посадила Ассанжа на пожизненное за «против власти»? Где против власти можно? Может в хохляндии против власти можно? Ты расскажи нам.
12:11:46 25-01-2024
Ну чего может полезного для народа придумать госдума.