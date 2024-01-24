Госдума приняла в I чтении законопроект о конфискации имущества за фейки об армии РФ

Речь идет о расширении возможности применения конфискации — в перечень правонарушений хотят добавить восемь пунктов и статей УК РФ

24 января 2024, 21:35, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: http://duma.gov.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести в Уголовном кодексе РФ возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что речь идет о расширении возможности применения конфискации – в перечень правонарушений хотят добавить восемь пунктов и статей УК РФ. Среди них есть уголовные статьи, которые ввели в последние годы с целью защитить российских военных.

Помимо этого, предлагается также лишать нарушителей чинов, званий и госнаград.