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Госдума приняла в I чтении законопроект о конфискации имущества за фейки об армии РФ

Речь идет о расширении возможности применения конфискации — в перечень правонарушений хотят добавить восемь пунктов и статей УК РФ

24 января 2024, 21:35, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: http://duma.gov.ru
Здание Госдумы в Москве / Фото: http://duma.gov.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести в Уголовном кодексе РФ возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что речь идет о расширении возможности применения конфискации – в перечень правонарушений хотят добавить восемь пунктов и статей УК РФ. Среди них есть уголовные статьи, которые ввели в последние годы с целью защитить российских военных.

Помимо этого, предлагается также лишать нарушителей чинов, званий и госнаград.

Госдума

Комментарии 5

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Гость

23:25:39 24-01-2024

Кто бы сомневался

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Гость

07:10:42 25-01-2024

Гость (23:25:39 24-01-2024) Кто бы сомневался ... Это касается тех деятелей «искусств», которые против СВО, но не против денег, которые они получают здесь. Именно эти средства и будут конфискованы.

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Гость

09:42:32 25-01-2024

Украл миллиард - молодец, против власти - в тУрму.

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Гость

09:52:37 25-01-2024

Гость (09:42:32 25-01-2024) Украл миллиард - молодец, против власти - в тУрму.... А против власти - не в тУрму когда было? При Советском Союзе не сажали? При царе-батюшке не сажали? Когда? А может США - самая демократичная в мире страна не посадила Ассанжа на пожизненное за «против власти»? Где против власти можно? Может в хохляндии против власти можно? Ты расскажи нам.

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Гость

12:11:46 25-01-2024

Ну чего может полезного для народа придумать госдума.

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