Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 годы

Доходы прогнозируются в размере 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн рублей – в 2025 году и 34,051 трлн рублей – в 2026-м

26 октября 2023, 20:55, ИА Амител

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Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Об этом сообщает ТАСС.

Доходная часть федерального бюджета, согласно проекту, должна составить в 2024 году 35 трлн руб., в 2025-м – 33,5 трлн руб., в 2026-м – 34,1 трлн руб. Что касается расходов, то в 2024-м планируется потратить 36,6 трлн руб., в 2025-м – 34,4 трлн, в 2026-м – 35,6 трлн.

Уровень инфляции ожидается на уровне 4,5% в 2024 году и 4% – в 2025 и 2026 годах. В 2024 году объем ВВП ожидается на уровне 179,95 трлн рублей – рост составит 2,3%. В 2025 году ВВП вырастет еще на 2,3%, до 190,6 трлн рублей, а в 2026 году – на 2,2%, до 202,3 трлн рублей.

Верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2025 года составил 26,637 трлн рублей, на 1 января 2026 года – 30,159 трлн, а на 1 января 2027 года – на 34,3 трлн рублей. Внешний госдолг на 1 января 2025 года составил 64 млрд долларов, на 1 января 2026 года – 63,1 млрд долларов, а на 1 января 2027 года – 61,2 млрд долларов.