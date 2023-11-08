Госдума приняла в первом чтении проект об исключении ОСАГО из обязательных документов
Документ предусматривает изменения в два закона
08 ноября 2023, 08:53, ИА Амител
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который исключает полис ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства. Об этом сообщает РИА Новости.
Законопроект предусматривает внесение изменений сразу в два закона: об ОСАГО и о безопасности дорожного движения. Депутаты считают, что из них необходимо исключить обязанность заключать договор ОСАГО до регистрации ТС.
Также законопроект предлагает ввести процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца, автомобиль которого украли или объявили в розыск. украденного и находящегося в розыске автомобиля. Таким образом, он получит возможность не предоставлять информацию о фактическом отсутствии у него автомобиля в различные инстанции.
Еще одним изменением может стать обязательный осмотр машины, учет которой ранее прекратили в том случае, если владелец подал заявление на его возобновление. Его предлагает проводить при первичном получении документов на снятые с учета машины и на автомобили, у которых документы были выданы до 1993 года.
09:51:50 08-11-2023
не пройдет.. такая кормушка. они не дураки. так видимость работы не более
10:22:38 08-11-2023
вчера же была эта новость
14:42:07 08-11-2023
В первом чтении приняли, значит уже прошел