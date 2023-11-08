Госдума приняла в первом чтении проект об исключении ОСАГО из обязательных документов

Документ предусматривает изменения в два закона

08 ноября 2023, 08:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который исключает полис ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект предусматривает внесение изменений сразу в два закона: об ОСАГО и о безопасности дорожного движения. Депутаты считают, что из них необходимо исключить обязанность заключать договор ОСАГО до регистрации ТС.

Также законопроект предлагает ввести процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца, автомобиль которого украли или объявили в розыск. украденного и находящегося в розыске автомобиля. Таким образом, он получит возможность не предоставлять информацию о фактическом отсутствии у него автомобиля в различные инстанции.

Еще одним изменением может стать обязательный осмотр машины, учет которой ранее прекратили в том случае, если владелец подал заявление на его возобновление. Его предлагает проводить при первичном получении документов на снятые с учета машины и на автомобили, у которых документы были выданы до 1993 года.