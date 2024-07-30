Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении правил покупки сим-карт

Россияне смогут приобретать не более 20 симок, а иностранцы — не более 10, очно и при наличии данных в Единой биометрической системе

30 июля 2024, 23:35, ИА Амител

Сим-карта / Фото: unsplash.com

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении правил покупки сим-карт. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предлагает ограничить число сим-карт, которые может купить один человек. Граждане России смогут приобретать до 20 "симок", а иностранцы – до 10.

Законопроект также имеет дополнительные ограничения для иностранных граждан. Так, заключать договор об оказании услуг они смогут лишь очно и при наличии данных в Единой биометрической системе. Также предлагается обязать иностранцев включать в договор IMEI и сведения о трудовых отношениях, если сим-карта приобретается для осуществления рабочей деятельности.