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Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении правил покупки сим-карт

Россияне смогут приобретать не более 20 симок, а иностранцы — не более 10, очно и при наличии данных в Единой биометрической системе

30 июля 2024, 23:35, ИА Амител

Сим-карта / Фото: unsplash.com
Сим-карта / Фото: unsplash.com

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении правил покупки сим-карт. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предлагает ограничить число сим-карт, которые может купить один человек. Граждане России смогут приобретать до 20 "симок", а иностранцы – до 10.

Законопроект также имеет дополнительные ограничения для иностранных граждан. Так, заключать договор об оказании услуг они смогут лишь очно и при наличии данных в Единой биометрической системе. Также предлагается обязать иностранцев включать в договор IMEI и сведения о трудовых отношениях, если сим-карта приобретается для осуществления рабочей деятельности.

Госдума

Комментарии 10

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Гость

00:30:22 31-07-2024

И теперь Авен мне перестанет названивать и предлагать кредиты ?

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Гость

07:15:40 31-07-2024

Гость (00:30:22 31-07-2024) И теперь Авен мне перестанет названивать и предлагать кредит...
Кому надо, тот будет их тысячами закупать.

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Гость

08:52:17 31-07-2024

Зачем одному человеку 20 симок???

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Мусик

09:27:56 31-07-2024

Гость (08:52:17 31-07-2024) Зачем одному человеку 20 симок???... ожерелье можно стильное сделать и форсить.

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Элен без ребят

11:58:35 31-07-2024

Мусик (09:27:56 31-07-2024) ожерелье можно стильное сделать и форсить.... зачем вы им подсказываете? я еще серьги из крышек от Баленсиага не забыла)

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Гость

17:28:26 31-07-2024

Элен без ребят (11:58:35 31-07-2024) зачем вы им подсказываете? я еще серьги из крышек от Баленси... Просто Демна стебет весь мир

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Гость

09:15:24 31-07-2024

А почему не 30?

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Элен без ребят

11:39:52 31-07-2024

кто-нибудь объясните, пжлст, кому нужны 20 симок, кроме жуликов?
видела недавно в Озоне парень получал штук 100.

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Гость

11:59:01 31-07-2024

Элен без ребят (11:39:52 31-07-2024) кто-нибудь объясните, пжлст, кому нужны 20 симок, кроме жули... Симки есть в каждом банкомате, в автомобильной сигнализации, в мультимедиа системе, в камерах наблюдения отдаленных, в шлагбаумах, в любом GPS-трекере в автобусе, фуре, другом служебном транспорте, даже на коровах.

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Гость

12:13:37 31-07-2024

Элен без ребят (11:39:52 31-07-2024) кто-нибудь объясните, пжлст, кому нужны 20 симок, кроме жули... для интернета вещей, например

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