Госдума приняла закон о геномной регистрации близких родственников пропавших людей

Получать материал для регистрации будут органы предварительного следствия и органы дознания с привлечением криминалистов

30 января 2024, 21:02, ИА Амител

Государственная дума РФ / Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об обязательной геномной регистрации близких родственников лица, пропавшего без вести. Об этом сообщает ТАСС.

Документ на рассмотрение внесло правительство России в октябре 2023 года. Поправки дополняют закон "О государственной геномной регистрации в РФ". Новые нормы устанавливают, что близкие родственники пропавших без вести граждан включаются в перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. К ним относятся люди, которые находятся в биологическом родстве с пропавшим без вести, – родители, дети, полнородные братья и сестры.

Получать материал для регистрации будут органы предварительного следствия и органы дознания с привлечением криминалистов. Получить биоматериал от недееспособных или несовершеннолетних лиц можно будет лишь в присутствии законных представителей.

Информация будет храниться до установления местонахождения пропавшего, но не более 70 лет. Уничтожается она в случае, если было установлено местонахождение пропавшего или идентифицировано его тело.