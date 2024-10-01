Госдума приняла закон о лишении прав за скрытие номеров на авто

Кроме того, предусмотрено аналогичное наказание за повторное управление транспортом без государственных знаков или если они скрыты

01 октября 2024, 19:38, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект предлагает усилить меры административной ответственности при управлении транспортом с устройствами, препятствующими идентификации номеров либо позволяющими их видоизменить или скрыть. Такие правонарушения будут выделяться в специальный состав, и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.

Кроме того, законопроект предлагает лишать прав на срок до полутора лет за повторное управление транспортом без номеров или со скрытыми госзнаками.