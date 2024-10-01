Госдума приняла закон о лишении прав за скрытие номеров на авто
Кроме того, предусмотрено аналогичное наказание за повторное управление транспортом без государственных знаков или если они скрыты
01 октября 2024, 19:38, ИА Амител
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки. Об этом сообщает РИА Новости.
Законопроект предлагает усилить меры административной ответственности при управлении транспортом с устройствами, препятствующими идентификации номеров либо позволяющими их видоизменить или скрыть. Такие правонарушения будут выделяться в специальный состав, и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.
Кроме того, законопроект предлагает лишать прав на срок до полутора лет за повторное управление транспортом без номеров или со скрытыми госзнаками.
20:16:53 01-10-2024
Что-то подсказывает, что на парковки в центре столицы это правило работать не будет.
21:34:20 01-10-2024
в городе очень часто встречаются вообще БЕЗ номеров и без дубляжа в окне! с этими кто работает? куда о них сообщать?
00:26:38 02-10-2024
Гость (21:34:20 01-10-2024) в городе очень часто встречаются вообще БЕЗ номеров и без ду... Плачьте ночью на кухне
12:05:32 02-10-2024
Т.е. с грязными номерами попался и привет...Пешеход...Вы камеры отмените и народ перестанет номера скрывать...А то ведь водители разрешения на съемку никому не давали...
12:21:27 02-10-2024
Гость (12:05:32 02-10-2024) Т.е. с грязными номерами попался и привет...Пешеход...Вы кам... Не нарушай и камеры мешать не будут.