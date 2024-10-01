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Госдума приняла закон о лишении прав за скрытие номеров на авто

Кроме того, предусмотрено аналогичное наказание за повторное управление транспортом без государственных знаков или если они скрыты

01 октября 2024, 19:38, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru
Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект предлагает усилить меры административной ответственности при управлении транспортом с устройствами, препятствующими идентификации номеров либо позволяющими их видоизменить или скрыть. Такие правонарушения будут выделяться в специальный состав, и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.

Кроме того, законопроект предлагает лишать прав на срок до полутора лет за повторное управление транспортом без номеров или со скрытыми госзнаками.

Транспорт Госдума

Комментарии 5

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Гость

20:16:53 01-10-2024

Что-то подсказывает, что на парковки в центре столицы это правило работать не будет.

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Гость

21:34:20 01-10-2024

в городе очень часто встречаются вообще БЕЗ номеров и без дубляжа в окне! с этими кто работает? куда о них сообщать?

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Кхм. .

00:26:38 02-10-2024

Гость (21:34:20 01-10-2024) в городе очень часто встречаются вообще БЕЗ номеров и без ду... Плачьте ночью на кухне

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Гость

12:05:32 02-10-2024

Т.е. с грязными номерами попался и привет...Пешеход...Вы камеры отмените и народ перестанет номера скрывать...А то ведь водители разрешения на съемку никому не давали...

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Гость

12:21:27 02-10-2024

Гость (12:05:32 02-10-2024) Т.е. с грязными номерами попался и привет...Пешеход...Вы кам... Не нарушай и камеры мешать не будут.

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