Госдума приняла закон о получении налоговых уведомлений через "Госуслуги"
Согласно тексту принятого закона, ФНС перейдёт на направление документов автоматически тем, кто зарегистрирован на портале госуслуг
06 апреля 2023, 19:50, ИА Амител
Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет налогоплательщикам – физическим лицам с 1 июля 2023 года получать уведомления от налоговых органов через "Госуслуги". Об этом сообщает "Интерфакс".
Согласно тексту принятого закона, ФНС перейдёт на направление документов автоматически тем, кто зарегистрирован на портале госуслуг, а если гражданин желает получать уведомления другим способом (по почте или на портале ФНС), то он должен направить в налоговую службу через "Госуслуги" соответствующее уведомление.
Решение позволит сократить затраты на почтовые услуги, поскольку уведомления привычным способом дублироваться не будут. Ежегодно на это уходило около 3 млрд рублей.
Комментарии 0