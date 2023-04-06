Госдума приняла закон о получении налоговых уведомлений через "Госуслуги"

Согласно тексту принятого закона, ФНС перейдёт на направление документов автоматически тем, кто зарегистрирован на портале госуслуг

06 апреля 2023, 19:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет налогоплательщикам – физическим лицам с 1 июля 2023 года получать уведомления от налоговых органов через "Госуслуги". Об этом сообщает "Интерфакс".

Согласно тексту принятого закона, ФНС перейдёт на направление документов автоматически тем, кто зарегистрирован на портале госуслуг, а если гражданин желает получать уведомления другим способом (по почте или на портале ФНС), то он должен направить в налоговую службу через "Госуслуги" соответствующее уведомление.

Решение позволит сократить затраты на почтовые услуги, поскольку уведомления привычным способом дублироваться не будут. Ежегодно на это уходило около 3 млрд рублей.