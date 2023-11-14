Госдума приняла закон о повышении пенсий в 2024 году

Изменения нужны для того, чтобы поддержать уровень пенсионного обеспечения граждан не ниже уровня инфляции

14 ноября 2023, 20:40, ИА Амител

Фото: phxere.com

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект об увеличении размера фиксированной страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году. Документ внесли на рассмотрение вместе с проектом федерального бюджета РФ и бюджетом внебюджетных фондов на 2024-2026 годы.

Изменения предлагают увеличить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии до 8134,9 рубля. Сейчас ее размер составляет 7567,3 рубля, а в 2024 году должен составить 7915,4 рубля.

Также нормы предлагают повысить стоимость одного пенсионного коэффициента, который используется при расчете размера страховой пенсии. В 2023 году он составляет 123,8, в 2024 должен составлять 129,5 рубля, а согласно поправкам его стоимость составит 133,1 рубля, пишет ТАСС.