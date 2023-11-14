Госдума приняла закон о повышении пенсий в 2024 году
Изменения нужны для того, чтобы поддержать уровень пенсионного обеспечения граждан не ниже уровня инфляции
14 ноября 2023, 20:40, ИА Амител
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект об увеличении размера фиксированной страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году. Документ внесли на рассмотрение вместе с проектом федерального бюджета РФ и бюджетом внебюджетных фондов на 2024-2026 годы.
Изменения предлагают увеличить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии до 8134,9 рубля. Сейчас ее размер составляет 7567,3 рубля, а в 2024 году должен составить 7915,4 рубля.
Также нормы предлагают повысить стоимость одного пенсионного коэффициента, который используется при расчете размера страховой пенсии. В 2023 году он составляет 123,8, в 2024 должен составлять 129,5 рубля, а согласно поправкам его стоимость составит 133,1 рубля, пишет ТАСС.
21:16:52 14-11-2023
Кручу-верчу запутать хочу
21:26:41 14-11-2023
Теперь пенсионеры заживут...
22:16:43 14-11-2023
Ну, как заживут пенсионеры ,мммм Ни в чём себе не откажут
23:29:21 14-11-2023
При настоящей инфляции, пусть эту подачку заберут себе, лучше сразу умереть, чем в муках.
23:52:56 14-11-2023
Пенсия нищенская, поднимать надо как минимум в четвре раза, а не по триста рублей.
07:06:11 15-11-2023
Гость (23:52:56 14-11-2023) Пенсия нищенская, поднимать надо как минимум в четвре раза, ... Да сразу в 10 раз, че ты мелочишься. И зарплаты всем по миллиону минимум. И каждому по квартире подарить, а лучше две.
07:40:03 15-11-2023
Гость (07:06:11 15-11-2023) Да сразу в 10 раз, че ты мелочишься. И зарплаты всем по милл... Сарказнику, если почти 40% бюджета пойедет на войну, то все твое перечисленное, будет в минусе. А те, кто могут прекратить и создать мир, для себя не мелочатся, живут, как коты в масле катаются и не несут на себя тяготы и лишения.
07:43:14 15-11-2023
Гость (07:40:03 15-11-2023) как коты в масле катаются ... прям как коты? прям в масле?
08:19:49 15-11-2023
Гость (07:40:03 15-11-2023) Сарказнику, если почти 40% бюджета пойедет на войну, то все ... А по твоему военные действия надо прекратить, войска вывести из новых территорий и Крыма - пускай их хохлы режут. Заплатить пару бюджетов репарациями хохлам. Так, да? А вот хрен тебе на твою глупую морду.
08:40:37 15-11-2023
Гость (23:52:56 14-11-2023) Пенсия нищенская, поднимать надо как минимум в четвре раза, ... Что за чушь??? А с каких средств? Может с налогов с зарплат в 25-30 тысяч, которые получает половина населения Барнаула???
09:47:01 15-11-2023
Гость (08:40:37 15-11-2023) Что за чушь??? А с каких средств? Может с налогов с зарплат... 25, ага. в окно то выгляди, у всех уже не даже не по две иномарки в семье.
11:37:57 15-11-2023
Гость (08:40:37 15-11-2023) Что за чушь??? А с каких средств? Может с налогов с зарплат... Ты прям экономист от бога.))
12:51:36 15-11-2023
Народная примета в России: повысили пенсию,жди резкого подорожания на ТНП
18:30:08 15-11-2023
Ну в среднем +1000 рублей получат пенсионеры, и то не все))