Госдума приняла закон о штрафах до 200 тысяч рублей за укусы домашних животных

Также законопроект дополняет КоАП РФ целой серией штрафов, связанных с животными и несоблюдением требований по уходу за ними

23 мая 2023, 21:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госдума приняла закон, который вводит штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных домашних животных и до 200 тысяч рублей за укусы животных. Как сообщает ТАСС, законопроект вносит изменения в КоАП РФ.

Так, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе и оставление их без владельцев, вводится штраф до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч рублей – для должностных лиц и до 30 тысяч – для юридических.

За жестокое обращение с животными, которые не попадают под статью УК РФ, вводятся штрафы до 15 тысяч рублей для физлиц, до 30 тысяч рублей для должностных и до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Документ также вводит штрафы для владельцев приютов за несоблюдение требований к деятельности по обращению с животными: до 15 тысяч – для должностных лиц и до 50 тысяч – для юрлиц.

Также вводится штраф за нарушение законов в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, в том случае если там нет признаков уголовно наказуемого деяния. Штраф будет в размере 30 тысяч рублей для граждан, 100 тысяч рублей – для должностных и до 200 тысяч рублей – для юридических лиц.