Госдума приняла закон о штрафах до 200 тысяч рублей за укусы домашних животных
Также законопроект дополняет КоАП РФ целой серией штрафов, связанных с животными и несоблюдением требований по уходу за ними
23 мая 2023, 21:45, ИА Амител
Госдума приняла закон, который вводит штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных домашних животных и до 200 тысяч рублей за укусы животных. Как сообщает ТАСС, законопроект вносит изменения в КоАП РФ.
Так, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе и оставление их без владельцев, вводится штраф до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч рублей – для должностных лиц и до 30 тысяч – для юридических.
За жестокое обращение с животными, которые не попадают под статью УК РФ, вводятся штрафы до 15 тысяч рублей для физлиц, до 30 тысяч рублей для должностных и до 100 тысяч рублей для юридических лиц.
Документ также вводит штрафы для владельцев приютов за несоблюдение требований к деятельности по обращению с животными: до 15 тысяч – для должностных лиц и до 50 тысяч – для юрлиц.
Также вводится штраф за нарушение законов в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, в том случае если там нет признаков уголовно наказуемого деяния. Штраф будет в размере 30 тысяч рублей для граждан, 100 тысяч рублей – для должностных и до 200 тысяч рублей – для юридических лиц.
22:16:16 23-05-2023
За жестокое обращение с животными... Скотобойни можно закрывать?
23:28:54 23-05-2023
А не лучше было бы чтобы установить компенсацию за укус пострадавшему в 500 000руб. А не подло цинично зарабатывать на риске жизни граждан.Полиция через больницу зафиксировала укус собаки и сразу вынесла Постановление согласно закону о выплате компенсации в течении месяца. Если нет конфискация имущества продажа на торгах и выплата.Все.
08:46:25 24-05-2023
Гость (23:28:54 23-05-2023) А не лучше было бы чтобы установить компенсацию за укус пост... как ребенок однако,когда вы поймете-все законы принимаются не для защиты граждан страны,а для наживы власть имущих(если приняли бы ваше предложение,так в чем выгода для тех кто его принимал?)
00:38:49 24-05-2023
Надо поговорить со своей француженкой чтобы не вытрепывалась. А то с бош мигом перейдёт на педигри
05:55:29 24-05-2023
то есть я теперь не могу кошку свою укусить? она меня может, а я ее нет? несправдливо
07:16:38 24-05-2023
Настоящих подвижек нет. Штрафы, штрафы, штрафы. Под жестокое обращение, наоборот, подпадают в основном те, кто занимается воспитанием собак и предотвращением их агрессии. Как получилось с добрым человеком из новосибирского подъезда.
09:00:17 24-05-2023
Гость (22:16:16 23-05-2023) За жестокое обращение с животными... Скотобойни можно закрыв... Ну ты даешь. А шашлычок то из чего делать? Сейчас все мясо через скотобойню.
09:19:48 24-05-2023
Она у нас добрая, не кусается.
11:05:17 24-05-2023
Шикарный закон. За 500 тысяч вообще намордники бы не снимали