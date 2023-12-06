Госдума приняла закон о запрете на использование мобильных телефонов в школах
Пользоваться смартфонами можно будет только в экстренных случаях
06 декабря 2023, 19:10, ИА Амител
Депутаты Госдумы приняли закон о запрете на использование телефонов в школе. Документ разрешает пользоваться ими только в экстренных случаях.
Также принят закон о возвращении уроков труда в школы с 1 сентября 2024 года. Инициативу на рассмотрение внесла в Думу группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с председателем комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой в октябре.
По словам Казаковой, смартфоны и планшеты с сим-картами, которые ученики приносят в школы, использоваться не должны. При этом она добавила, что школы самостоятельно смогут определять, как использовать закон о запрете на телефоны.
Министр просвещения Сергей Кравцов, как отмечает РИА Новости, добавлял, что школьники останутся на связи с родителями.
19:40:24 06-12-2023
лайфхак: сдаёшь старый телефон, а свой оставляешь. Не благодарите.
20:30:10 06-12-2023
Гость (19:40:24 06-12-2023) лайфхак: сдаёшь старый телефон, а свой оставляешь. Не благод... а то никто этого не знал. Но хотелось бы, чтобы и учителям запретили использовать телефоны во время уроков. А то вместо урока трындят по телефону. А это вообще недопустимо.
22:01:03 06-12-2023
Гость (19:40:24 06-12-2023) лайфхак: сдаёшь старый телефон, а свой оставляешь. Не благод... лайхфхак - это "полезный совет"?
04:07:16 07-12-2023
Гость (19:40:24 06-12-2023) лайфхак: сдаёшь старый телефон, а свой оставляешь. Не благод... Между "иметь" и "пользоваться" разницу не улавливаешь?
21:42:27 06-12-2023
А как это: дети остаются на связи с родителями, когда забрали телефон? И кто будет выносить телефоны во время эвакуации школы, когда учителю нужно смотреть за детьми?
08:06:38 07-12-2023
Николай (21:42:27 06-12-2023) А как это: дети остаются на связи с родителями, когда забрал... Во время эвакуации Вы думаете про телефон? )))
09:51:12 07-12-2023
Гость (08:06:38 07-12-2023) Во время эвакуации Вы думаете про телефон? )))... Во время чп по телефону можно позвонить. Хоть родителям, хоть в экстренные службы. Без него - увы. А если телефон в это время будет лежать на входе в школу, вывод очевиден, связи у ребенка не будет.
23:25:15 06-12-2023
Жили же в школах без телефонов как-то и никто не умирал. Телефон сейчас - это путь к дебилизации детей.
12:51:57 07-12-2023
Гость (23:25:15 06-12-2023) Жили же в школах без телефонов как-то и никто не умирал. Тел... Ага, и интернет, судя по вашему комментарию. Вот и откажись САМ от телефона и от интернета. А то окончательным дебилом станешь.
04:09:22 07-12-2023
Одобрямс!
12:52:35 07-12-2023
Вахтанг (04:09:22 07-12-2023) Одобрямс!... Сдай телефон, дядя! Раз "одобрямс". А иначе ты просто тряпка.
07:37:28 07-12-2023
пользоваться ими только в экстренных случаях --- так это означает, что никто никуда ничего не сдает, телефон при себе, но пользоваться им можно только в экстренных случаях. Это тогда вообще примерно как и было и как должно быть. А если надо сдавать, а чтобы воспользоваться бежать на вахту, это сложнее, но тоже не критично
09:45:16 07-12-2023
Я так понимаю, в свете новых высказываний Гаранта (который, к слову, оченно удивился количеству бумажек, которые должны заполнять учителя, с добрым утром) теперь виноват будет не учитель, который орет и занимается рукоприкладством, а тот, кто это снял. Как, собственно, и во всех остальных сферах жизни. Верной дорогой идем.
13:27:04 07-12-2023
Гость (09:45:16 07-12-2023) Я так понимаю, в свете новых высказываний Гаранта (который, ... Во времена кровавого совка, когда мобильников не было, учителя отчего-то не орали на детей и не рукоприкладствовали, ну, разве что физруки помогали девушкам правильно лазать по канату :) Может быть, не орали, потому что не было дебилизованных тик-током личинок-провокаторов?
16:13:24 07-12-2023
Гость (13:27:04 07-12-2023) Во времена кровавого совка, когда мобильников не было, учит... И орали, и указкой могли стукнуть. Учителя точно так же, как и сейчас, самые разные были - от ненормальных, до отличных. Вы о советских школах по киношкам только знаете?
16:28:21 07-12-2023
Гость (16:13:24 07-12-2023) И орали, и указкой могли стукнуть. Учителя точно так же, как... много плюсов!!! трудовик (в слесарке, для недавнородившихся, там мы школьники железо обрабатывали. в том числе и на станках токарных) мог молотком запулить.
15:46:32 07-12-2023
закрой ютуб, тик ток, инстаграмм итд оставь только пару справочных сайтов для телефонов и дети сами уберут телефоны куда подальше