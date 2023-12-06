Госдума приняла закон о запрете на использование мобильных телефонов в школах

Пользоваться смартфонами можно будет только в экстренных случаях

06 декабря 2023, 19:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Депутаты Госдумы приняли закон о запрете на использование телефонов в школе. Документ разрешает пользоваться ими только в экстренных случаях.

Также принят закон о возвращении уроков труда в школы с 1 сентября 2024 года. Инициативу на рассмотрение внесла в Думу группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с председателем комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой в октябре.

По словам Казаковой, смартфоны и планшеты с сим-картами, которые ученики приносят в школы, использоваться не должны. При этом она добавила, что школы самостоятельно смогут определять, как использовать закон о запрете на телефоны.

Министр просвещения Сергей Кравцов, как отмечает РИА Новости, добавлял, что школьники останутся на связи с родителями.