Штрафы за них составят до 1 млн рублей, а блокировкой будет заниматься Роскомнадзор по обращению генпрокурора и его заместителей

30 июля 2024, 20:29, ИА Амител

Ноутбук и руки / Фото: unsplash.com

Госдума приняла закон о запрете треш-стримов. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты поддержали во втором и третьем чтениях сразу пакет документов. Первый дает определение треш-стримов. Согласно законопроекту, это распространяемая из хулиганских, корыстных или других низменных побуждений информация, которая выражает явное неуважение к обществу, содержит изображение с признаками противоправных действий. Блокировать доступ к ней будет генпрокурор РФ или его заместители с помощью обращения в Роскомнадзор.

Отдельный документ устанавливает штрафы в рамках административной ответственности за треш-стримы. Физлица будут наказываться на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, должностные лица – на сумму от 100 до 200 тысяч рублей, а юридические – на сумму от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Другой законопроект уточняет, что при совершении преступления его трансляция будет считаться отягчающим обстоятельством.