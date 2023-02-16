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Госдума приняла закон о защите русского языка от иностранных слов

В пояснительной записке указано, что законопроект должен подчеркнуть объединяющую роль русского языка в России

16 февраля 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. Как сообщает ТАСС, документ запрещает чрезмерные иностранные заимствования.

В пояснительной записке указано, что законопроект должен подчеркнуть объединяющую роль русского языка в России и расширить и конкретизировать сферы, в которых обязательно используется русский. Кроме того, он вводит обязательную лингвистическую экспертизу законопроектов.

Перечень иностранных слов, которые могут использоваться в законах, переписке с органами власти, в судах, географических названиях, в сфере образования, рекламе, кино, СМИ, будут устанавливаться в словарях.

Комментарии 41

  • документ запрещает ---- Дума за 500 тыс. в месяц не устанно трудиться над запретами.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Ну, наконец-то. Одно из самых "гадких" слов в русском языке "колледж". Уму непостижимо, как можно было замечательное русское название образовательных учреждений среднего звена "училище" переименовать в "колледж". В чем был смысл переименования? Как впрочем "милицию" в "полицию".
    17 февраля, Гость   Ответить
  • ...прошла верификацию в коворкинге при абсолютном консенсусе и в настоящее время не дестабилизирует конгруэнтность любого государственного спикера при работе с документами ---Теперь надо выпускать переводчиков с новояза на литературный русский ))) Куда девать будем бутики, шопы и прочие наши учреждения с вычурными названиями. Прав был Задорнов "Овощной бутик" это круто))
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Уму непостижимо, как можно было замечательное русское название образовательных учреждений среднего звена "училище" переименовать в "колледж". В чем был смысл переименования? Как впрочем "милицию" в "полицию".----- Тогда это модно было, все рвались в Европу, пытались соответствовать. Нас в дверь не пускали, мы в окно лезли, ну то, которое Пётр прорубил. Вспомните, деревенские названия магазинов))
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Милиция ассоциируется со словом "народная", а полиция со словом "демократия".Причём последнее истёрлось от постоянного употребления как старая долларовая монета )
    17 февраля, Гость   Ответить
  • этим некогда бы не работать над реальными проблемами страны всякие дурацкие законы придумывают создавая бурную деятельность
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Дума за 500 тыс. в месяц === Уважаемый, Вы немного заблуждаетесь, уже не за 500, а, как минимуму за 650, они ж себе оклады несколько раз повышали, нищие наши!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • какой бред...
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Вспомните, деревенские названия магазинов)) - И не забывали: сельпо!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Слово локдаун, кто пролоббировал? )
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Давно пора! В кои то веки сподобились хоть что-то полезное сделать...
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Ну наконец-то додумались до такого...Только с другого нужно было начать...Почему у нас название магазинов, бутиков, булочных, цветочных магазинчиков и т.д. на анг языке ГДЕ НАШИ РУССКИЕ БУКВЫ? Вы сьездейте в америку и не найдете не одного русского слова в вывесках!!!! Давайте хотя бы с этого начнем? Просто с распадом СССР нам просто навязывали это...
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Для "защиты" Русского языка нужно правильное образование и воспитание с детства, тогда и не надо будет защищать. А то на десятилетия забыли про Родину, обосрали "совок" сказали там было все плохо и начали поклоняться и молиться на Запад, теперь пожинаем плоды и пытаемся защитить язык от своих же граждан.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • "В чем был смысл переименования? Как впрочем "милицию" в "полицию". -------- Смысл в деньгах и в откатах. С переименованием милиции в полицию была произведена масштабная «чистка» в структуре. Выполнена переаттестация сотрудников, в результате которой оказалось сокращено 22% состава органа. Своих постов лишились как рядовые сотрудники, так и генералы, начальники управлений и т.д. Одновременно были повышены зарплаты, льготы, а равно требования к моральному и физическому облику сотрудников. Как итог, блюстители правопорядка действительно стали профессиональнее. Однако дальше дело не пошло. Переаттестацию признали неудавшейся, дальнейшие чистки и избавление от коррупции свернули. Да и казне реформа дорого обошлась: только на переименование потратили 1.3 млрд рублей.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Слово локдаун, кто пролоббировал? ) ----------- Словосочетание "строгая изоляция", кто оказывал воздействие на гос.органы. с целью применения данного выражения? Так-то любое иноязычное слово или выражение можно заменить, никаких исключений!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Теперь полицию обратно переименуют?)
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Разноторг "Млечный путь"
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, коттедж наверное тебя устраивает, а колледж нет? И это не училище, а техникум.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • все в Фазанку..раз мутит от слова Колледж, сразу вам такое милое какашечной вонью родной понесет, еще зовите так: баклан, каблуха, техан, бурса, учага, шарага
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Ну наконец-то!!! Эта новость сделала мой день!!!!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Давно пора. Почему в белорусском языке месяц ноябрь называется листапад? А у нас ни чего не обозначающим не русским словом ноябрь? У нас листва в ноябре уже не падает - ну тогда можно назвать месяц гноябрь - везде гниль и грязь Или май например. В белорусском языке это травень. Великолепно. У нас можно называть не май, а сымай. Типа снимай верхнюю одежду - уже тепло. Апрель - что за бездушное ничего не означающее слово? не от английского ли слова Эйприл? Полное не соответствие закону. Апрель можно назвать Сопрель. Месяц не устойчивый - оденешься если тепло то можешь сопреть. Декабрь на белорусском - снежань, под наш климат больше подходит название дубабрь.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Хотите или нет но заимствование иностранных слов сделало своё дело. Повсеместно , трафики, бутики , супер маркеты ,прости Господи . В амэрике или той же франции встретите кафе "Кулунда" а у нас "Монака "и прочее . Пора вернуть страну к русскому языку выкинуть все иноязычное.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Вы сьездейте в америку и не найдете не одного русского слова в вывесках!!!!--- тут вы погорячились конечно, на Брайтон-бич труднее найти вывеску на американском языке чем на русском
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Декабрь на белорусском - снежань, под наш климат больше подходит название дубабрь.--- а 1 января как назвать?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Хосспади, с кем я живу в моей любимой России, сплошной "глубинный народ". Печально всё это! Все высказались? Ну давайте, кто смелый и патриотичны донельзя, примерьте на себя статью за дискредитацию - выскажетесь о замене букв ZVO! Ну, что усё!)))
    17 февраля, Гость   Ответить
  • До каких пор мы будем пользоваться буквами, которые придумали жители враждебной нам Греции. Где исконные русские буквы, а не чуждая нам кириллица. Почему цифры арабские, это вообще пропаганда исламских ценностей. Запретить!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Братишки, все нерусские фамилии, будем менять на наш исконно посконный русский лад? Франка как назовем? Франков? А Барнаул? "Общим в их работах является то, что название «Барнаул» имеет тюркские, монгольские либо кетские корни, но перевод названия города имеет различные варианты" - Что, что мы будем делать с Барнаулом? М?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а 1 января как назвать? --- Ну Будун наверное, или Похмел (если это не иностранное слово))))
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Больше всего всевышний конечно угорает с депутатов. Он их специально разума лишает, чтобы они его веселили забавными выдумками.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • То есть РФ теперь переименуют, правда ведь? Ибо федерация - никак не русское слово. Точно так же как президент и депутат.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Вы сьездейте в америку и не найдете не одного русского слова в вывесках!!!! - Вы СЪЕЗДИТЕ в Америку и не найдете НИ одного русского слова НА вывесках....Господи Боже ты мой((((
    17 февраля, Гость   Ответить
  • .Господи Боже ты мой(((( ---- Годно ты умыл, ревностного патриота-русича))))))
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Господи Боже ты мой(((( - для вас до сих пор новость, что главные радетели за русский язык и главные патриоты обычно не удосуживаются тот самый русский язык выучить?)
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Патриотизм - Происходит от англ. patriotism «патриотизм» (c 1726 г.), из patriot (c добавлением -ism), далее из patriōta, из др.-греч. πατριώτης «земляк, соотечественник», далее от πατήρ «отец» ----- Госпидя, что же это делается? М? А с религией что? Доколе мы будем поклоняться Иисусу из Назарета(Израиль), ДОКОЛЕ?!?!?!?!?!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • для вас до сих пор новость, что --- Нет конечно, я сам частенько ловил на ошибках, тех кто пытался упрекнуть в них других)
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Что то сдулись Великие Русичи. Не вижу оживлённых дискуссий. Неужели перевелись на Руси богатыри?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Смахивает, ИМХО, на банальный попил. Только представьте - сейчас абсолютно все гос. структуры должны будут все свои документы, сайты, и т.д. анализировать на предмет чистоты языка (гм, почти чистота расы). И нужные люди, получив нужные полномочия, быстренько на этом неплохо заработают.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • я извиняюсь, а маты то хоть русские, а то как разговаривать то?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Как ни удивительно, но в последние десятилетия иностранные слова в основном насаждались сверху. В различных правительственных указах и выступлениях высокопоставленных лиц применяются иностранные слова, значение которых большинству из нас не известно. Чтобы разобрать речь того или иного чиновника или депутата, надо открывать словарь.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Главное, чтобы верхнеплавающая над нами субстанция прекратила свою махровую русофобию в стране и признала что в России живет также и ее создатель РУССКИЙ НАРОД и прекратила под страхом уголовного преследования называть его русскоязычными гражданами.
    18 февраля, Гость   Ответить
  • ну и чем вы отличаетесь от хохлов, которые стремятся мову очистить от русского языка?
    18 февраля, Гость   Ответить
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