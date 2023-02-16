Госдума приняла закон о защите русского языка от иностранных слов

В пояснительной записке указано, что законопроект должен подчеркнуть объединяющую роль русского языка в России

16 февраля 2023, 19:59, ИА Амител

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Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. Как сообщает ТАСС, документ запрещает чрезмерные иностранные заимствования.

В пояснительной записке указано, что законопроект должен подчеркнуть объединяющую роль русского языка в России и расширить и конкретизировать сферы, в которых обязательно используется русский. Кроме того, он вводит обязательную лингвистическую экспертизу законопроектов.

Перечень иностранных слов, которые могут использоваться в законах, переписке с органами власти, в судах, географических названиях, в сфере образования, рекламе, кино, СМИ, будут устанавливаться в словарях.