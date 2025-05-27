Госдума приняла законопроект о защите прав жителей многоквартирных домов

Управляющие организации должны будут публиковать отчет о своей деятельности

27 мая 2025, 19:59, ИА Амител

Максимальный норматив на стоимость жилья в Москве / Фото: amic.ru

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который обязывает управляющие организации, ТСЖ и ЖСК предоставлять собственникам жилья информацию о работе по управлению многоквартирными домами по единой форме, утвержденной Минстроем России. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь организации должны будут публиковать отчет о своей деятельности начиная с первого квартала 2026 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что законопроект должен сделать деятельность УК прозрачнее – жильцы смогут контролировать, на что именно потрачены их деньги. Он подчеркивал, что с 2024 года в Госдуму поступило более 1,1 тысячи жалоб на работу управляющих компаний и ненадлежащее оказание ими жилищно-коммунальных услуг.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отмечал, что сейчас отчет управляющей компании в лучшем случае представляет собой "одну страницу с перечислением через запятую на пяти строчках работ, проверить выполнение которых не представляется возможным". Закон же позволит включать в нее данные о потраченных средствах, сделав информацию доступной и открытой для каждого.