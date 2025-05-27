Госдума приняла законопроект о защите прав жителей многоквартирных домов
Управляющие организации должны будут публиковать отчет о своей деятельности
27 мая 2025, 19:59, ИА Амител
Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который обязывает управляющие организации, ТСЖ и ЖСК предоставлять собственникам жилья информацию о работе по управлению многоквартирными домами по единой форме, утвержденной Минстроем России. Об этом сообщает ТАСС.
Теперь организации должны будут публиковать отчет о своей деятельности начиная с первого квартала 2026 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что законопроект должен сделать деятельность УК прозрачнее – жильцы смогут контролировать, на что именно потрачены их деньги. Он подчеркивал, что с 2024 года в Госдуму поступило более 1,1 тысячи жалоб на работу управляющих компаний и ненадлежащее оказание ими жилищно-коммунальных услуг.
Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отмечал, что сейчас отчет управляющей компании в лучшем случае представляет собой "одну страницу с перечислением через запятую на пяти строчках работ, проверить выполнение которых не представляется возможным". Закон же позволит включать в нее данные о потраченных средствах, сделав информацию доступной и открытой для каждого.
20:13:45 27-05-2025
Пчелы против меда?
21:53:12 27-05-2025
Всего 1,1 тысяча жалоб на всю страну????????
21:54:11 27-05-2025
Спроста ли азбучная истина, доступная интеллекту школьника начальных классов, спустя только многие годы вдруг "озарила" законодательную "элиту"?
22:28:40 27-05-2025
Не понял, а где публиковать ?
В местной малотиражке ? На сайте ?
Что значит "включать в нее данные о потраченных средствах, сделав информацию доступной и открытой для каждого" ?
Будут ссылки на товарные чеки и закупки ?
08:41:47 28-05-2025
Атланту приготовиться. Ну теперь не скроете, наши потраченные деньги на вас.............
08:45:28 28-05-2025
Опубликовать отчет - это защита прав жителей? Да с чего бы это??? Я вам любой отчет нарисую - не отличите от настоящего. Можно еще проще поступить - запрос в ИИ: напиши типовой отчет типовой УК. Вообще напрягаться не надо.
09:26:55 28-05-2025
УК и сейчас предоставляют годовые отчеты, если хорошо спросить.
09:28:42 28-05-2025
И зачем нам это? Все равно что читать опросы ВЦИОМ.