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Госдума приняла законопроект об ограничении телефонов в школах в первом чтении

Он предполагает запрет использования средств связи во время учебных занятий за исключением ряда случаев

16 ноября 2023, 20:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении использования телефонов в школах. Как сообщает РИА Новости, он предполагает запрет использования средств связи во время учебных занятий за исключением ряда случаев.

Так, пользоваться смартфонами можно будет, если это предусмотрено образовательной программой, при возникновении угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации и иных экстренных случаев.

В пояснительной записке подчеркивается, что нововведение в случае принятия позволит устранить имевшиеся ранее диспропорции между правовым статусом педагога и иных участников процесса образования "в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия. Также они усилят главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания.

Госдума образование

Комментарии 2

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Гость

22:00:48 16-11-2023

В который раз? А яжмамки как визжали, что дита без телефона не может, так и будут визжать!

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Гость

03:27:42 17-11-2023

Так им и надо

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