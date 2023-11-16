Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ

С 1 января 2024 года он вырастет до 19 242 рублей

16 ноября 2023, 19:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госдума приняла во втором и окончательном третьем чтении законопроект, устанавливающий размер МРОТ с 1 января 2024 года на уровне 19 242 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предполагает, что с 2024 года в России МРОТ увеличится сразу на 18,5%. С 2025 года соотношение показателя и медианной зарплаты должно быть не ниже 48%.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что увеличить минимальный размер оплаты труда ранее поручил президент России Владимир Путин. По мнению председателя, это важное решение, которое позволит повысить реальные доходы людей.

"В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 миллиона человек", – сказал он.Также от величины МРОТ зависит и размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности, больничных и других соцвыплат.