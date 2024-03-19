Госдума приняла законы об освобождении от наказания по УК за контракт с ВС
Список преступлений, препятствующих контракту, тоже расширили
19 марта 2024, 21:33, ИА Амител
Госдума приняла на пленарном заседании два закона о механизме освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами во время СВО. Об этом сообщает РИА Новости.
Документы предлагают изменить Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Их разработкой занимались глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников, глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, а также председатель комитета по госстроительству Совфед Андрей Клишас. Механизм распространяется только на преступления небольшой и средней тяжести за исключением тех, которые были направлены на общественную безопасность и безопасность государства. Кроме того, норма не распространяется на тех, кто совершал преступления против половой неприкосновенности детей.
Схожий закон приняли в 2023 году, но он носил временный характер. Новый документ отменяет его действие. Сама практика показала работоспособность такого механизма и предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК, отмечал Крашенинников.
22:48:26 19-03-2024
Необязательно было наказание отменять. Дисбат и вперёд, искупать кровью. Детский сад устроили для уголовников.
22:59:34 19-03-2024
Разрабатывать Законы должны юристы, их этому хотя бы учили. Кто оценил последствия освобождения от уголовной ответственности человека, причинившего вред здоровью или имуществу законопослушного гражданина, совершившего хулиганские действия, укравшего и т. д. Мало того, что его освобождают от ответственности, чем порождают безнаказанность,так ему еще и оружие боевое дают. Это вредительство какое-то!
09:14:56 20-03-2024
Что стало с виновником трагедии наезда на пешеходов на ул. Аванесова, когда погиб ребенок?
09:17:18 20-03-2024
Убил, изнасиловал - записался в воины-защитники, пришел героем, еще и заплатят?
09:19:56 20-03-2024
Гость (09:17:18 20-03-2024) Убил, изнасиловал - записался в воины-защитники, пришел геро... откуда вас таких тупоголовых выпускают то??? чукча, ты писатель? "Механизм распространяется только на преступления небольшой и средней тяжести " слова в кавычках осилить сможешь? а осмыслить?
09:57:28 20-03-2024
Гость (09:19:56 20-03-2024) откуда вас таких тупоголовых выпускают то??? чукча, ты писа... То что вы читать умеете это хорошо, но знаю личный пример как насильника и убийцу записали в воины защитники, пол года уже защищает. Между прочим рецидивист. А если вернется то будет еще и героем. И разговаривать так с незнакомыми людьми я бы вам не рекомендовал, а если хотите в таком тоне говорить то уж извольте в глаза.
11:37:57 20-03-2024
Надо смывать