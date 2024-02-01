Госдума расширила полномочия регионов в борьбе с "наливайками"

Власти получат возможность дополнительно ограничивать торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях

01 февраля 2024, 18:32, ИА Амител

Бутылки с пивом / Фото: unsplash.com

Госдума приняла закон, расширяющий полномочия регионов в целях борьбы с так называемыми "наливайками" и ужесточающий требования к алкогольной продукции. Как сообщает РИА Новости, он предоставит властям право дополнительно ограничивать торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Например, регионы смогут установить закон о продаже слабоалкогольных напитков только из ресторанов, баров, кафе и буфетов. Также регионы получат возможность ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, кроме ресторанов. Раньше ограничивать можно было лишь продажу крепких алкогольных напитков.

Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, ранее действовавшие меры в отношении "наливаек" были неполными и недостаточно эффективными. По его словам, депутатам поступали многочисленные обращения от жителей многоквартирных домов, которые были недовольны шумом от заведений, днем работающих как магазины, а ночью – как псевдокафе.