Госдума расширила полномочия регионов в борьбе с "наливайками"
Власти получат возможность дополнительно ограничивать торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях
01 февраля 2024, 18:32, ИА Амител
Госдума приняла закон, расширяющий полномочия регионов в целях борьбы с так называемыми "наливайками" и ужесточающий требования к алкогольной продукции. Как сообщает РИА Новости, он предоставит властям право дополнительно ограничивать торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
Например, регионы смогут установить закон о продаже слабоалкогольных напитков только из ресторанов, баров, кафе и буфетов. Также регионы получат возможность ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, кроме ресторанов. Раньше ограничивать можно было лишь продажу крепких алкогольных напитков.
Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, ранее действовавшие меры в отношении "наливаек" были неполными и недостаточно эффективными. По его словам, депутатам поступали многочисленные обращения от жителей многоквартирных домов, которые были недовольны шумом от заведений, днем работающих как магазины, а ночью – как псевдокафе.
20:31:05 01-02-2024
В нашем МКД два магазина продают алкоголь и пиво на розлив. Сейчас оборудуется еще одна точка общепита, где будет производится шаурма и продаваться пиво на розлив. В соседнем доме буквально в 10 м. - начальная школа и детский сад. Мало того, что страдают жильцы нашего МКД, так еще и дети страдают от невыносимой вони. Ну почему наша власть законодательно никак не может защитить людей? Попробовали бы чиновники и депутаты жить в таких невыносимых условиях.
23:40:18 01-02-2024
Аналогично. В доме две пивнушки! Буквально через 10 метров друг от друга. Теперь все в руках региональных властей. Полагаю многие регионы воспользуются правом и закроют пивнушки и наливайки в МКД. Ждем от органов власти Алтайского края решительных действий! Дайте людям жить спокойно в своих домах!
11:18:11 02-02-2024
Гость (23:40:18 01-02-2024) Аналогично. В доме две пивнушки! Буквально через 10 метров д... Никакого контроля почему-то???
18:38:49 02-02-2024
Гость (11:18:11 02-02-2024) Никакого контроля почему-то???... Потому как алко лобби в Алтайском крае рулит! Теперь надо закидывать депутатов и массово жаловаться. Писать, закидывать коллективными обращениями. Ведь реально уже невозможно жить по соседству с этими заведениями!!!
06:01:40 02-02-2024
Много слов было сказано с высоких трибун по борьбе с алкоголизацией населения. Вот теперь посмотрим как будут закрывать наливайки. Скорее всего будет очередное бла, бла, не надо кошмарить бизнес. Пивники кого надо пивники и так далее....
11:45:42 02-02-2024
Вы посмотрите кто будет принимать решение о запрете в МКД и сразу станет ясно, что как они были так и будут)))
14:42:52 02-02-2024
Сколько уже принимали законов, и что нельзя наливайки открывать рядом со школами и детсадами, и что в маленьких квартирах нельзя открывать - бестолку, наливайки как отравляли жизнь людей в МКД, так и отравляют. Все потому что местной муниципальной власти - до лампочки, что люди мучаются, а не живут. Вот если бы депутаты возложили ответственность за наливайки на местную муниципальную власть, тогда может быть и сдвинулось бы с места что-то. Судить нужно глав администраций за то, что в МКД существуют точки, где продают спиртное, пиво. Вообще, магазины, торгующие спиртным и пивом нужно удалять за черту города. А шаурму всякую - подальше из МКД, детсадов и школ. Нация здоровей будет