Госдума рассмотрит законопроект о запрете на розничную продажу вейпов

Нынешние запреты, как считают депутаты, легко обходятся

31 мая 2024, 08:50, ИА Амител

Вейпер / Фото: pxhere.com/ru/photo/635340

В пятницу в Госдуму будет внесен межфракционный законопроект о полном запрете розничной продажи никотиновых и безникотиновых вейпов в РФ. Документ запрещает продажу никотина и его производных, а также жидкостей и устройств для их доставки, пишет ТАСС.

Депутаты обращают внимание, что вейпы могут нанести непоправимый вред здоровью, даже безникотиновые жидкости, которые состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей.

Сейчас уже есть некоторые ограничения в отрасли, но, как считают депутаты, их легко обходят.