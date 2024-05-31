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Госдума рассмотрит законопроект о запрете на розничную продажу вейпов

Нынешние запреты, как считают депутаты, легко обходятся

31 мая 2024, 08:50, ИА Амител

Вейпер / Фото: pxhere.com/ru/photo/635340
Вейпер / Фото: pxhere.com/ru/photo/635340

В пятницу в Госдуму будет внесен межфракционный законопроект о полном запрете розничной продажи никотиновых и безникотиновых вейпов в РФ. Документ запрещает продажу никотина и его производных, а также жидкостей и устройств для их доставки, пишет ТАСС.

Депутаты обращают внимание, что вейпы могут нанести непоправимый вред здоровью, даже безникотиновые жидкости, которые состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей.

Сейчас уже есть некоторые ограничения в отрасли, но, как считают депутаты, их легко обходят.

"Вейпы становятся навязанной субкультурой, которая наносит вред здоровью граждан, особенно детей. Ежедневно в новостных сводках мелькают случаи, связанные с употреблением вейпов. Чаще всего – несовершеннолетними", – сказал один из авторов инициативы Ярослав Нилов. 

Законопроекты

Комментарии 8

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гость

09:19:02 31-05-2024

а сигареты то будут запрещать, или табачное лобби не разрешает?

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Сергей

09:29:23 31-05-2024

Давно надо запретить эту дрянь!

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гость

09:42:10 31-05-2024

Сергей (09:29:23 31-05-2024) Давно надо запретить эту дрянь!... чем вам так дума не угодила?

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ВВП

09:40:23 31-05-2024

о запрете на розничную продажу вейпов---Переходим на мелкий опт)) Интернет не запретишь, все туда

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Гость

23:17:08 01-06-2024

ВВП (09:40:23 31-05-2024) о запрете на розничную продажу вейпов---Переходим на мелкий ... Ну так дуракам закон не писан. Велкам)

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гостья

10:01:57 31-05-2024

Табак пиво и алкоголь тоже вредны. На каком основании они взрослым вейпы запретят. Что они там сами накурились. это табачное лобби, видимо продавцы табака хорошо с ними поработали

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Иван

10:25:42 31-05-2024

Если мутят-крутят и никак прихлопнуть не хотят значит кому то это выгодно

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dok_CФ

10:31:20 31-05-2024

Какая мотивация интересно у вейпистов повейповать?

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