Госдума рассмотрит законопроект о запрете на розничную продажу вейпов
Нынешние запреты, как считают депутаты, легко обходятся
31 мая 2024, 08:50, ИА Амител
В пятницу в Госдуму будет внесен межфракционный законопроект о полном запрете розничной продажи никотиновых и безникотиновых вейпов в РФ. Документ запрещает продажу никотина и его производных, а также жидкостей и устройств для их доставки, пишет ТАСС.
Депутаты обращают внимание, что вейпы могут нанести непоправимый вред здоровью, даже безникотиновые жидкости, которые состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей.
Сейчас уже есть некоторые ограничения в отрасли, но, как считают депутаты, их легко обходят.
"Вейпы становятся навязанной субкультурой, которая наносит вред здоровью граждан, особенно детей. Ежедневно в новостных сводках мелькают случаи, связанные с употреблением вейпов. Чаще всего – несовершеннолетними", – сказал один из авторов инициативы Ярослав Нилов.
09:19:02 31-05-2024
а сигареты то будут запрещать, или табачное лобби не разрешает?
09:29:23 31-05-2024
Давно надо запретить эту дрянь!
09:42:10 31-05-2024
Сергей (09:29:23 31-05-2024) Давно надо запретить эту дрянь!... чем вам так дума не угодила?
09:40:23 31-05-2024
о запрете на розничную продажу вейпов---Переходим на мелкий опт)) Интернет не запретишь, все туда
23:17:08 01-06-2024
ВВП (09:40:23 31-05-2024) о запрете на розничную продажу вейпов---Переходим на мелкий ... Ну так дуракам закон не писан. Велкам)
10:01:57 31-05-2024
Табак пиво и алкоголь тоже вредны. На каком основании они взрослым вейпы запретят. Что они там сами накурились. это табачное лобби, видимо продавцы табака хорошо с ними поработали
10:25:42 31-05-2024
Если мутят-крутят и никак прихлопнуть не хотят значит кому то это выгодно
10:31:20 31-05-2024
Какая мотивация интересно у вейпистов повейповать?