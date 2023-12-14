Госдума разрешила врачам скорой помощи осуществлять вмешательство без согласия

Изменения позволят медработникам оказывать медицинскую помощь в тех случаях, когда существует угроза для жизни человека, а он не может выразить свою волю

14 декабря 2023, 22:40, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий работникам выездной бригады скорой помощи осуществлять медицинское вмешательство без дачи пациентом информированного согласия в тех случаях, когда присутствует угроза для жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Документ внесли на рассмотрение ГД еще в октябре 2019 года. Депутаты приняли его в первом чтении в сентябре 2020-го.

Он вносит изменения в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Согласно действующим законам, решение о вмешательстве без согласия гражданина при его неспособности выразить свою волю принимается консилиумом врачей. Однако разработчики законопроекта отмечают, что вне организации провести его невозможно.

Изменения позволят медработникам оказывать медицинскую помощь в тех случаях, когда существует угроза для жизни человека.