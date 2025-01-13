Госдума: Россия может прийти к четырехдневной рабочей неделе
По словам Нилова, подобное сокращение "кто-то должен чем-то компенсировать"
13 января 2025, 07:00, ИА Амител
Россия со временем может прийти к четырехдневной рабочей неделе. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
"Я считаю, что действительно со временем мы к этому перейдем. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей – это просто будет сделать невозможно", – заявил Нилов.
Парламентарий привел в пример врачей, которые не смогут оперировать из дома или сократить количество приемов больных. По словам Нилова, подобное сокращение "кто-то должен чем-то компенсировать". Это могут быть и технологии.
"Когда произойдет оптимизация, роботизация, искусственный интеллект позволит не снизить, а даже повысить производительность труда, не снизить, а даже повысить доходы граждан, но сократить личное присутствие, личное участие", – подчеркнул депутат.
При этом, по словам Нилова, все должно происходить "синергетически и эволюционно", а излишнее регулирование может привести к очень серьезным и даже необратимым последствиям.
08:27:50 13-01-2025
Скорей бы уже.
21:09:32 13-01-2025
Гость (08:27:50 13-01-2025) Скорей бы уже. ... Может быть и уже - трудно отделаться от ощущения, что некоторых уже нейросетью заменили.
09:04:03 13-01-2025
Для этого повысили пенсионный возраст? Хотя пенсионный возраст может быть привязан к отсрочке выплат пенсии.
11:54:23 13-01-2025
***** не мешки ворочать, а зарплата депутата в пол ляма капает ежемесячно. Красота!