Госдума: Россия может прийти к четырехдневной рабочей неделе

По словам Нилова, подобное сокращение "кто-то должен чем-то компенсировать"

13 января 2025, 07:00, ИА Амител

Люди на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Россия со временем может прийти к четырехдневной рабочей неделе. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

"Я считаю, что действительно со временем мы к этому перейдем. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей – это просто будет сделать невозможно", – заявил Нилов.

Парламентарий привел в пример врачей, которые не смогут оперировать из дома или сократить количество приемов больных. По словам Нилова, подобное сокращение "кто-то должен чем-то компенсировать". Это могут быть и технологии.

"Когда произойдет оптимизация, роботизация, искусственный интеллект позволит не снизить, а даже повысить производительность труда, не снизить, а даже повысить доходы граждан, но сократить личное присутствие, личное участие", – подчеркнул депутат.

При этом, по словам Нилова, все должно происходить "синергетически и эволюционно", а излишнее регулирование может привести к очень серьезным и даже необратимым последствиям.