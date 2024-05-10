Госдума утвердила Мишустина премьер-министром

За проголосовало 375 депутатов, 57 – воздержалось, проголосовавших против не было

10 мая 2024, 20:45, ИА Амител

Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru

Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром России. Об этом сообщает РИА Новости.

За утверждение Мишустина премьером проголосовало 375 депутатов, 57 – воздержалось, проголосовавших против не было.

"Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации. 2. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия", – сказано в тексте проекта постановления.

Теперь не позднее недельного срока новый глава кабмина должен представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров – кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок.

Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства. Утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ.