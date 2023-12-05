Госдума в первом чтении приняла закон о банковских вкладах для бедных
Проценты будут перечислять на указанный клиентом счет
05 декабря 2023, 22:40, ИА Амител
Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволит россиянам с низкими доходами открывать банковские вклады. Об этом сообщает РИА Новости.
Этой категории граждан будет доступно не более одного вклада с указанным лимитом и ежемесячной выплатой процентов по переменной ставке. Ставка должна быть не меньше ключевой ставки ЦБ на момент начисления процентов, увеличенной на 1 п.п. Проценты будут перечислять на специальный счет, указанный клиентом.
Проект разработан для того, чтобы дать возможность россиянам с низким достатком получить гарантированный доход. Договор социального вклада будет составляться на год с возможностью продления, если у человека останется право на получение субсидии.
23:08:11 05-12-2023
Ну, теперь граждане с низким доходом будут как сыр в масле кататься. Все проблемы решены! Остался малюсенький штришок - лишние деньги добыть!
23:17:43 05-12-2023
Основная проблема бедных решена. Теперь они могут положить свои деньги в банк. А не как раньше, в мешках под кроватью хранить.
00:30:32 06-12-2023
Да бедная Россия. Если с дорогами ситуация улучшается, то с дураками ухудшается. Мрот минимум 50 000 руб, средняя зарплата 100000руб пенсия 75 000 руб. пособие по безработице 50 000 руб.% по кредиту 1, % по вкладам 45%
06:07:51 06-12-2023
Гость (00:30:32 06-12-2023) Да бедная Россия. Если с дорогами ситуация улучшается, то с ... а еще тебе каждую неделю нового мужика с елдой по колено.
06:29:40 06-12-2023
Гость (06:07:51 06-12-2023) а еще тебе каждую неделю нового мужика с елдой по колено.... если тебе мужик с елдой помог, это не значит, что такой способ решения проблем подходит всем
07:00:41 06-12-2023
Гость (06:29:40 06-12-2023) если тебе мужик с елдой помог, это не значит, что такой спос... тебя и пара мужиков не спасет. даже бухие тобой брезгуют.
06:29:16 06-12-2023
Гость (00:30:32 06-12-2023) Да бедная Россия. Если с дорогами ситуация улучшается, то с ... Сама придумала, или подсказал кто? А че так мало попросила? А где миллион долларов в мелких купюрах и вертолет до Улан-Батора?
08:47:22 06-12-2023
Гость (06:29:16 06-12-2023) Сама придумала, или подсказал кто? А че так мало попросила? ... А что ,у нашей страны нет таких возможностей?Или мы думаем только о толстосумах и Африке?Почему у супостатов люди живут как люди, а у нас сводят концы с концами?Это при несравнимых ресурсах и природных богатствах?Я думаю ,что приведённые комментатором цифры вполне выполнимы для наших возможностей.
09:56:36 06-12-2023
Афиноген (08:47:22 06-12-2023) А что ,у нашей страны нет таких возможностей?Или мы думаем т... Чем ты, ФеняГеня, думать можешь? Ты кем работаешь? Максимум разнорабочим. Твой кругозор - максимум кружок марксизма-ленинизма в ДК райцентра.
10:34:11 06-12-2023
Гость (09:56:36 06-12-2023) Чем ты, ФеняГеня, думать можешь? Ты кем работаешь? Максимум ... Уровень общения выдает в Вас представителя ПЖиВ
13:03:46 06-12-2023
Гость (09:56:36 06-12-2023) Чем ты, ФеняГеня, думать можешь? Ты кем работаешь? Максимум ... Можно подумать ,что ты гений исключительный .Бьюсь об заклад -никчемный человек.И какое твоё собачье дело, кем я работаю?Главное ,что у меня с совестью всё в порядке и работаю я честно.А такие как ты, и есть отстой нашего нынешнего общества.
05:01:33 06-12-2023
Проект разработан для того что бы банкиры имели больше денег
06:31:28 06-12-2023
Если категория граждан бедные, где им брать средства на вклад? Получать гарантированный доход? Бред какой-то. Какой должна быть сумма вклада, чтобы хотя бы прожиточный минимум на процентах иметь в месяц?
08:53:33 06-12-2023
Гость (06:31:28 06-12-2023) Если категория граждан бедные, где им брать средства на вкл... Да, процент по вкладу музейный будет. Но, в любом случае, вклад социальный, он от государства, эти 50 тр виртуальные для человека.
07:51:00 06-12-2023
А, где социальный вклад для недееспособных инвалидах. Они не могут открыт на свое имя социальный счёт.
09:31:25 06-12-2023
Самое главное забыли- запрет судебным приставам залазить своими ручонками в эти вклады, как в свои собственные. У меня в копилке на счете было тысячи три, выгребли под чистую, даже пыль стерли.
10:06:03 06-12-2023
ни хрена не понял
10:36:10 06-12-2023
- Это почему вы бедные?! Потому что у вас вклада нет. - А деньги где взять? - Ну.. продайте виллу в Италии. Что и виллы нет?
11:42:12 06-12-2023
С каких пор Госдума стала заниматься банковскими вкладами.)))
12:40:53 06-12-2023
Этот вклад для анонимных богатых, которые через бедного родственника, внесут деньги в банк, а % себе на счёт. Бедные знают как "дверь в банки открывается", только для платного внесения денег за услуги ЖКХ через оператора (3% вознаграждения - 100-200 рублей за 1-3 минуты обслуживания) Советую сфере услуг, за повременную работу, установить такие же расценки (пришил пуговку за 2 минуты - 200р!) Правильно, что хотят спрятать % в стоимости услуг, как было раньше, а то очевидное возмутительно.
13:24:59 06-12-2023
Гость (12:40:53 06-12-2023) Этот вклад для анонимных богатых, которые через бедного родс... А по банковскому приложению услуги ЖКХ оплатить религия не позволяет?
15:31:20 06-12-2023
извините, но... уссаться можно от названия-когнитивный диссонанс