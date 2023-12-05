Госдума в первом чтении приняла закон о банковских вкладах для бедных

Проценты будут перечислять на указанный клиентом счет

05 декабря 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволит россиянам с низкими доходами открывать банковские вклады. Об этом сообщает РИА Новости.

Этой категории граждан будет доступно не более одного вклада с указанным лимитом и ежемесячной выплатой процентов по переменной ставке. Ставка должна быть не меньше ключевой ставки ЦБ на момент начисления процентов, увеличенной на 1 п.п. Проценты будут перечислять на специальный счет, указанный клиентом.

Проект разработан для того, чтобы дать возможность россиянам с низким достатком получить гарантированный доход. Договор социального вклада будет составляться на год с возможностью продления, если у человека останется право на получение субсидии.