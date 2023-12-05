Госдума в первом чтении приняла закон о праве властей регионов запрещать "наливайки"

Сейчас для пива и слабоалкогольной продукции некоторые правила не работают

05 декабря 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволит региональным властям запрещать продажу пива и других слабоалкогольных напитков в "наливайках". Об этом сообщает ТАСС.

Поправки собираются внести в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Сейчас на виды пива и слабоалкогольной продукции не действуют некоторые правила, которые позволяют торговать ими в определенных ситуациях.

В отношении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи запрет не установлен, так как данные виды деятельности не лицензируются, пометили авторы проекта.