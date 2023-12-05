Госдума в первом чтении приняла закон о праве властей регионов запрещать "наливайки"
Сейчас для пива и слабоалкогольной продукции некоторые правила не работают
05 декабря 2023, 21:40, ИА Амител
Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволит региональным властям запрещать продажу пива и других слабоалкогольных напитков в "наливайках". Об этом сообщает ТАСС.
Поправки собираются внести в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".
Сейчас на виды пива и слабоалкогольной продукции не действуют некоторые правила, которые позволяют торговать ими в определенных ситуациях.
В отношении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи запрет не установлен, так как данные виды деятельности не лицензируются, пометили авторы проекта.
"В настоящее время во многих субъектах РФ остро стоит вопрос о деятельности организаций, которые под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции, способствуя нарушению в вечернее и ночное время общественного порядка, в том числе во дворах многоквартирных домов", – добавили авторы законопроекта.
21:47:03 05-12-2023
Кому то можно кому то нельзя
22:36:30 05-12-2023
Хоть бы в крае запретили размещать наливайки в МКД. В нашем доме их аж две, жильцы не знают, куда деваться от них.
15:33:17 06-12-2023
гость (22:36:30 05-12-2023) Хоть бы в крае запретили размещать наливайки в МКД. В нашем ... Аналогично! Только вот госдума переложив решение на краевые власти, опять просто сняла с себя ответственность и все!А алкогольное лобби в Алтайском крае очень сильно... Но очень хочется верить, что власти края все же прислушаются к жителям МКД в которых расположенны эти разливайки- наливайки и запретят их. Жить по соседству с этими заведениями просто невозможно!!!
15:42:03 06-12-2023
Гость (15:33:17 06-12-2023) А алкогольное лобби в Алтайском крае очень сильно... еще бы. Смагин - гендир Бочкарей в акзс. Солодилов - председатель совета директоров БПЗ в гордуме. Локтев - управленец БПЗ в акзс. хватит для начала однако)
22:36:58 05-12-2023
Неужели хоть что-то дельное приняли наконец-таки?
22:42:32 05-12-2023
Да пускай там и бухают, в наливайках. Сейчас позакрывают и пойдут они куда Бухать? Правильно - на детские площадки, у подъездов, и внутри них...
09:18:13 06-12-2023
Гость (22:42:32 05-12-2023) Да пускай там и бухают, в наливайках. Сейчас позакрывают и п... Сейчас из наливайки эти чучела берут свои бутылки и тащатся на погреба, на детскую площадку, на лавочку перед подъездом... Ничего не изменится.
09:24:11 06-12-2023
Гость (09:18:13 06-12-2023) Сейчас из наливайки эти чучела берут свои бутылки и тащатся ... Идут на ваши погреба, ага. По сугробам, пивка попить...😆
10:27:59 06-12-2023
Ну чего сочинять-то?😆 (09:24:11 06-12-2023) Идут на ваши погреба, ага. По сугробам, пивка попить...😆... Ты не поверишь- именно так. На Юрина/ Островского, рядом с детским садиком не просто погреба с алкашнёй, они там мангалы поставили и культурно отдыхают круглый год.
11:25:22 06-12-2023
Гость (10:27:59 06-12-2023) Ты не поверишь- именно так. На Юрина/ Островского, рядом с д... Так если там культурно отдыхают с мангалами, причем тут пивнушки? мангалы тоже запретить? Может дело конкретно в некой группе лиц? Кстати а есть закон запрещающий жарить мясо во дворе? Или тут личная неприязнь, вкусно пахнет и тоже хочется?)))) Ну сорян. Знали бы вы как мы в частных домах мучаемся, через день кто то из соседей мясо жарит. что ж теперь....запрещение наливаек конечно же от этого убережет?! ))))
11:26:37 06-12-2023
Гость (10:27:59 06-12-2023) Ты не поверишь- именно так. На Юрина/ Островского, рядом с д... Да и вообще...жил в молодости я в том районе, а так же на потоке, ну те районы уже не спасти. быдло как было, как ходили в адидасах и на кортах, так там и продолжают встречаться такие каддрый, кстати только там я таких и встречал, уж очень вымирающий вид гопоты
13:04:29 06-12-2023
Гость (10:27:59 06-12-2023) Ты не поверишь- именно так. На Юрина/ Островского, рядом с д... Прошу прощения, а где там детский садик?
05:37:08 07-12-2023
Гость (09:18:13 06-12-2023) Сейчас из наливайки эти чучела берут свои бутылки и тащатся ... так они и в магазине курят и потащатся на погреба, на детскую площадку, на лавочку перед подъездом... Ничего не изменится.