Госдума в первом чтении приняла законопроект об особенностях продажи БАДов

Власти называют неконтролируемое употребление добавок недопустимым

09 июля 2024, 23:10, ИА Амител

Таблетки / Фото: pxhere.com/ru/photo/968254

Госдума во вторник одобрила в первом чтении законопроект, который наделяет медицинских работников правом назначать биологически активные добавки. Также он запрещает распространение информации о розничной торговле нелегальными БАДами, включая дистанционную, сообщает "Интерфакс".

Законопроектом предлагается включить в реестр запрещенных интернет-ресурсы, которые предлагают розничную торговлю биологически активными добавками, продажа которых запрещена в соответствии с законодательством. Медицинские работники смогут назначать их отдельным категориям граждан в случае наличия показаний к применению, определенных Минздравом.

Правительство РФ будет устанавливать качество БАДов и сырья для их изготовления, способы регистрации биологически активных добавок отечественного производства, а также особенности их применения на территории России.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов назвал ситуацию с неконтролируемым приемом гражданами БАДов неприемлемой. По его словам, нарушения чаще всего встречаются в категориях мужских и спортивных добавок, а также в средствах для похудения.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев сказал, что законопроект – первый шаг к регулированию этой сферы торговли в РФ.